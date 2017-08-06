  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.156
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.748
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa'da

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa'da

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da gerçekleşen iki ayrı düğün törenine katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursada

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke'nin oğlu Serkan Teke ile Ece Bozdemir'in ilçede bir salonda gerçekleşen düğün törenine iştirak etti.

Burada damada altın takan Çavuşoğlu, genç çifte mutluluk diledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ'ın oğlu Selman Karadağ ile Merve Günay'ın Sukaypark Tesisleri'nde gerçekleşen düğününe geldi.

Burada eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile çiftin nikah şahitliğini yapan Çavuşoğlu, genç çifte tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra Çavuşoğlu'nun isteği üzerine eski Bakan Çelik, evlilik cüzdanını gelin ve damada verdi.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER