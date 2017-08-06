Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa'da

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke'nin oğlu Serkan Teke ile Ece Bozdemir'in ilçede bir salonda gerçekleşen düğün törenine iştirak etti.

Burada damada altın takan Çavuşoğlu, genç çifte mutluluk diledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ'ın oğlu Selman Karadağ ile Merve Günay'ın Sukaypark Tesisleri'nde gerçekleşen düğününe geldi.

Burada eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile çiftin nikah şahitliğini yapan Çavuşoğlu, genç çifte tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra Çavuşoğlu'nun isteği üzerine eski Bakan Çelik, evlilik cüzdanını gelin ve damada verdi.