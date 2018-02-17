Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bu millet sandıkta hesabını sorar

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kasım ayında Suriyelilere harcanan 30 milyar doların hesabını soran Kılıçdaroğlu, bir bakıyorsunuz şubat ayında Suriye'de 'Ev, okul, hastane yapalım' diye tutturuyor. Bu kadar tenakuz, rastlantı değil." dedi.

Çavuşoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tesktil ve Deri Sektör Kurulunca, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen "Tekstil ve Deride Dönüşüm" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'na katıldı.

Tekstil ve deri sektörlerinin, pazar çeşitlendirilmesi, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve nitelikli üretim bakımından artık dünya çapında küçümsenemez boyuta ulaştığını belirten Çavuşoğlu, sektörün Türkiye'yi küresel pazarda ön sıralara taşıdığını söyledi.

Ülke imajını güçlü kılan tekstilin entegre üretim yapısı sayesinde ekonominin ve ihracatın lokomotif sektörlerin başında geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, tekstilde küresel pazarda söz sahibidir. Geçtiğimiz yıl, 157,1 milyar dolar ile ihracat hedefi aşılırken, en fazla ihracat yapılan ikinci sektör de 17 milyar 45 milyon 360 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olmuştur." diye konuştu.

Modern dünyanın "Sanayi 4.0"ı uygulamaya başladığı günlerde tekstil sektörünün geleneksel yöntemlerden daha yenilikçi hamlelere yönelme ihtiyacı doğduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Girişimci bir ruhu kimse durduramaz. Son 16 yıldaki başarılarıyla Türkiye'nin bugün geldiği nokta da tamamen bu girişimci ruhun eseri değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, her zaman girişimcilerden yana tavır almış ve iş dünyamızı güçlendirmenin yollarını aramıştır. Uluslararası yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık yoktur. Türk ekonomisi, o denli sağlam temellere dayanıyor ki gerek 15 Temmuz darbe girişimi gerekse bölgemizdeki çalkantılar, dünya finans sistemindeki sorunlar da ekonomimize etki etmiyor. Türkiye, dinamik, gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmasının avantajıyla güçlü girişimcilik potansiyeliyle yolunda daha da hızlı ilerlemeye devam edecektir."

"Türk ekonomisi büyümeye devam edecek"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2002'den bu yana büyüdüğünü, güçlendiğini, bugün bölgesinde ve dünyada sözüne itibar edildiğini anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın mazlum ve masum insanların onuru olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada değinmeden geçmek istemediğim bir husus da ne yazık ki ana muhalefetin tavrıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Afrin'e girilmemesi gerektiğini ifade ederek, 'Yarattığımız alana Suriyelileri yerleştirelim, evlerini, okullarını, hastanelerini yapalım ve burada oturun diyelim. Onların güvenliğini de sağlayalım' diyor. CHP Genel Başkanı daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Suriyeli kardeşlerimize 30 milyar dolar para harcadık' sözünü diline dolayarak, bunun hesabını istemişti. kasım ayında Suriyelilere harcanan 30 milyar doların hesabını soran Kılıçdaroğlu, bir bakıyorsunuz şubat ayında Suriye'de 'Ev, okul, hastane yapalım' diye tutturuyor. Bu kadar tenakuz, rastlantı değil. Sırf 'Mehmetçiğimiz Afrin'e girmesin' diye konuşan Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi, çok derindir. Gayri milli bir tavır sergileyenleri bu millet sorumlu tutar ve sandıkta hesabını sorar."

Çavuşoğlu, güçlü ülkelerin güçlü ekonomilerin üzerinde yükseldiğini dile getirerek, "2018'de daha kararlı bir şekilde yürüyerek, yakaladığımız büyümeyi asla düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu konuda inancımız tamdır. Türkiye istikrar içermekte ve güven vermektedir. Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Reis Topçu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA