Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bu hukuk tanımazlık, tüm insanlığa yönelmiş bir tehdit olarak görülmelidir

Twitter başta olmak üzere diğer sosyal paylaşım platformlarında "YPG'nin savaş suçları" en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı.

YPG'nin işgal ettiği bölgelerdeki ihlalleri, "#WarCrimesOfYPG" etiketi üzerinden sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu da "#WarCrimesOfYPG" etiketiyle İngilizce ve Türkçe olarak Twitter'da açıklamalarda bulundu.

Terrorist organization PKK/YPG is killing not only the present but also the future of the region by forcibly recruiting children in violation of UN resolutions. Such lawlessness should be regarded as a threat to whole humanity. #WarCrimesOfYPG