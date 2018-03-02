Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bu hukuk tanımazlık, tüm insanlığa yönelmiş bir tehdit olarak görülmelidir

Twitter başta olmak üzere diğer sosyal paylaşım platformlarında "YPG'nin savaş suçları" en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı.

YPG'nin işgal ettiği bölgelerdeki ihlalleri, "#WarCrimesOfYPG" etiketi üzerinden sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu da "#WarCrimesOfYPG" etiketiyle İngilizce ve Türkçe olarak Twitter'da açıklamalarda bulundu.

Terrorist organization PKK/YPG is killing not only the present but also the future of the region by forcibly recruiting children in violation of UN resolutions. Such lawlessness should be regarded as a threat to whole humanity. #WarCrimesOfYPG — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 2 Mart 2018

"Terör örgütü PKK/YPG, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı biçimde, çocukları zorla silah altına alarak, bölgenin sadece bugününü değil, istikbalini de katletmektedir. Bu hukuk tanımazlık, tüm insanlığa yönelmiş bir tehdit olarak görülmelidir." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, BM kararlarıyla açık biçimde yasaklanan 6 ciddi ihlalden biri olan çocukların silah altına alınmasının, terör örgütü PKK/YPG'nin işlediği insanlık suçlarından sadece bir tanesi olduğuna işaret etti.

BM kararlarıyla açık bir biçimde yasaklanan 6 ciddi ihlalden biri olan çocukların silah altına alınması, terör örgütü PKK/YPG'nin işlediği insanlık suçlarından sadece bir tanesidir. #WarCrimesOfYPG — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 2 Mart 2018

"Türkiye, tüm bölgenin hukukunun ve istikbalinin yegane teminatı olmayı sürdürecektir"

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK/YPG, küçük yaşta beyinlerini yıkamaya başladığı çocukları, intihar saldırıları yapmaya zorlayarak, DEAŞ'tan hiçbir farkı olmadığını defalarca göstermiştir. PKK/YPG'nin kanlı sicili, kara mayınları ve zehirli gazlar gibi yasaklı silahların kullanımı, sivillerin canlı kalkan haline getirilmesi, hastanelerin, mülteci kamplarının ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması gibi suçlarla kabarıktır.

PKK/YPG’nin kanlı sicili, kara mayınları ve zehirli gazlar gibi yasaklı silahların kullanımı, sivillerin canlı kalkan haline getirilmesi, hastanelerin, mülteci kamplarının ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması gibi suçlarla kabarıktır. #WarCrimesOfYPG — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 2 Mart 2018

3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, tüm bölgenin hukukunun ve istikbalinin yegane teminatı olmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA