Hakan Çavuşoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: Basın özgürlüğünden anladığın tek parti iktidarının özgürlüğü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükorhan Belediyesi'nin yeni binası, güneş enerji sistemi ve barajların açılış töreninde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'dan sonra her şeyin daha güzel olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, yeni yönetim sisteminin birçok sorunun ilacı olduğunu vurguladı.

"Bakmayın birilerinin meydanlarda değiştirdiğiniz bu sistemi tekrardan eskisine avdet ettirmek için canhıraş bir şekilde söylemler geliştirdiğine. Millet, hep ileriye ve geleceğe bakacak. Bizim geriye bakmamıza lüzum yok. Geriye bakarsak sadece tecrübelerimizi alırız ama geriye dönmek gibi bir niyetimiz olmaz. Bir daha aynı hataları tekrar etmemek için geriye dönüp bakarız. Millet kararını verdi, sistemi değiştirdi. Ne olursa olsun bundan sonra yeni sistemle Türkiye'yi şaha kaldıracağız."

"Gün geçmiyor ki TRT'ye saldırmayasın"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye de seslenen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Basın mensuplarına karşı suç işleyen aynen memura suç işlemiş gibi yargılanacakmış. Basın özgürlüğü kim, sen kim? 8 Haziran'da senin genel başkan yardımcın 'Gazeteleri yargı kararı olmaksızın derhal kapatacağız.' diye ulu orta dolaşıp feryad ediyordu. O zaman neden çıkıp basın özgürlüğünden bahsetmedin? Şimdi kendi platformu üzerinden gün geçmiyor ki TRT'ye saldırmayasın. Her gün saldırıyorsun. İzmir'deki mitinginde, bunun taraftarları TRT muhabirini tartaklıyor, saldırıyorlar. Senin basın özgürlüğünden anladığın, tek parti iktidarı döneminin özgürlüğüdür. O iktidar döneminde, Ankara'nın Kızılay'ına taşradan gelen çarıklı, kasketli amcalarımız 'görüntü kirliliği' diye sokulmuyordu. Bunların özgürlükten anladığı, bu."

Milletin iradesinin seçimde tecelli edeceğini, koalisyonlar vasıtasıyla ülkeyi geriye götürenlere fırsat verilmeyeceğini aktaran Çavuşoğlu, "Bunlar halkın önünde seçim zamanı çarşaf giydirip rozet takarlar. Seçimden sonra aynı çarşaflı kardeşlerimizi tartaklayarak, ayaklar altına alırlar. Bunların bakış açısı bu. Hiçbir şey değişmiş değil. CHP aynı CHP. Terörle kol kola, vatandaşı ötekileştiren, sadece kendisine elit bir kompozisyon oluşturarak ülkeyi idare etmeye çalışan bir anlayış" dedi.

Kaynak: TRT Haber