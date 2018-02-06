Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Atme'ye atılan roketler tüm insanlığa atıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam etmesi üzerine terör örgütleri PYD/PKK, sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor.

6 Şubat'ta öğle saatlerinde PYD/PKK, İdlib'teki Atme sığınmacı kampına havan topuyla saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

PYD/PKK Afrin'den İdlib’deki sığınmacılara saldırdı

O saldırıya Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Atme'ye atılan roketler tüm insanlığa atıldı." dedi.

"Atme Kampı'nı tüm dünya kamuoyu iyi görmelidir"

Çavuşoğlu, harekatta sivillerin hedef alındığı yönündeki yalan haberler üzerinden Atme sığınmacı kampındaki saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"PYD’li teröristlerin yaydığı Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin hedef alındığı şeklindeki yalan haberlere ve dezenformasyona itibar edenler size sesleniyorum. Bugün terör saldırısına uğrayan Atme Kampı’nı tüm dünya kamuoyu iyi görmelidir. PKK-YPG-PYD'li teröristler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında, sınırımızın hemen ötesinde mazlum ve mağdur sivilleri katlettiler. Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum, yaralılara büyük geçmiş olsun."

PKK-YPG-PYD'li teröristler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında, sınırımızın hemen ötesinde mazlum ve mağdur sivilleri katlettiler. Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum, yaralılara büyük geçmiş olsun. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 6 Şubat 2018

"Suriyeli sivilleri fark etmeniz için Aylan bebeklerin kıyıya vurması mı gerekiyor?"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yaparak sözlerine şöyle devam etti:

"Evlerinden uzakta çadırlarda, çok zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan bu masumların kanını aķıtan teröristlerden insanlık adına gelin hep beraber hesap soralım. Suriyeli sivilleri fark etmeniz için Aylan bebeklerin kıyıya vurması mı gerekiyor? Atme görüntülerinden sonra katiyen mızrak çuvala sığmaz."

Evlerinden uzakta çadırlarda, çok zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan bu masumların kanını aķıtan teröristlerden insanlık adına gelin hep beraber hesap soralım. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 6 Şubat 2018

Suriyeli sivilleri fark etmeniz için Aylan bebeklerin kıyıya vurması mı gerekiyor? Atme görüntülerinden sonra katiyen mızrak çuvala sığmaz. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 6 Şubat 2018

"Atme'ye atılan roketler tüm insanlığa atılmıştır"

Zulme seyirci kalanları kınadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bölgede masum sivilleri zalim teröristlerden kurtarmak için var gücüyle mücadele ederken, bu zulme seyirci kalanları, sırtını dönüp görmezden gelenleri kınıyorum. Atme'ye atılan roketler tüm insanlığa atılmıştır. Burada yalnızca Suriyeliler ölmüyor; insanlık ölüyor! İnsanlığı huzur içinde yaşatmak için teröre karşı bir ve beraber olmalıyız." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bölgede masum sivilleri zalim teröristlerden kurtarmak için var gücüyle mücadele ederken, bu zülme seyirci kalanları, sırtını dönüp görmezden gelenleri kınıyorum. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 6 Şubat 2018

Atme'ye atılan roketler tüm insanlığa atılmıştır. Burada yalnızca Suriyeliler ölmüyor; insanlık ölüyor! İnsanlığı huzur içinde yaşatmak için teröre karşı bir ve beraber olmalıyız. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 6 Şubat 2018

Kaynak: TRT Haber