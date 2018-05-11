Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 24 Haziran'ı son çare olarak görüyorlar

Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesindeki bir kolejin açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin muhtevasının bir ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de eğitime ayrılan yatırım payının 2002'de sadece11 milyar lira olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Eğitim, yatırım sıralamasında savunmadan, diğer alanlardan sonra geliyordu. Bugün, bu yatırım 11 katına çıktı. Bütçemizden sektörel bazda en büyük yatırımı eğitime veriyoruz." diye konuştu.

Eğitimde fiziki koşulları iyileştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bugün 50-60 kişilik sınıflardan 25-30 kişilik sınıflara geçildi, teknolojik donanıma sahip sınıf ve laboratuvarlar yapıldı. Bunun yanı sıra öğretmen kapasitesini hem nicelik hem nitelik olarak artırarak, önemli bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.

“Tarihimize yabancılaşarak modernleşebileceğimiz inancı hasıl olmuş”

Çavuşoğlu, Türkiye'de yıllarca batılılaşmanın, toplumsal modernleşmenin temel dinamiği olarak görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmişten kendimizi kopararak, adeta tepeden giydirme bir modernleşme anlayışı benimsenmiş. Değerlerimize, geleneklerimize, özümüze, tarihimize yabancılaşarak modernleşebileceğimiz inancı hasıl olmuş. Bugün bunun acılarını yaşıyoruz. Milletimiz, 2 bin yıllık bir geleneğe sahip. Çok kadim ve köklü bir devlet yapısı, eğitim sistemi ve yetişme tarzı var. Her nasılsa modernleşme aracı olarak, tarihimizden koparılmak suretiyle sığ, sadece taklit eden bir anlayışla eğitim sistemini oturtmaya çalışmışız. Bireysel emekleriyle başarı ortaya konulmuşsa da topyekün, kollektif olarak eğitim sisteminin ortaya koyduğu bir başarıyı konuşamayız. Bu süreç, özgüvenimizi yitirdiğimiz bir süreçtir."

"Türkiye kabuğunu kırdı"

Çavuşoğlu, vesayet perdesinin Türkiye'nin üzerinden kaldırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Vesayet, sadece askeri darbe, yargı süreçleriyle parti kapatmadan ibaret değil. Bir dokunulmaz alanın politik anlamda da yatırım anlamında da kendisine dokunulmadığı bir alandan bahsediyoruz. Savunma sanayi konusunda bugün geldiğimiz nokta, yüzde 16 yerlilik oranından yüzde 76. Afrin'e bu operasyonu 20 yıl önce yapamazdık. Silah yok, İHA yok. İsrail'in verdiklerinin yazılımları, kontrolleri onlarda. Güya teröristlerle mücadele ediyorsunuz. Türkiye kabuğunu kırdı. İnşallah bu eğitim yuvalarının yetiştireceği çocuklar, Türkiye'yi bizim beklediğimiz, umduğumuz kapasiteye ulaştıracak ve bu dünyada küresel bir güç haline getirecektir."

“24 Haziran'ı son çare olarak görüyorlar”

Türkiye'nin yürüyüşüne devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemek için uğraşanlar, 'Bu Türkiye de çok oluyor' diyenler, 24 Haziran'ı son çare olarak görüyor. Hem dışarıdaki odaklar hem de bunların içerideki kuklaları, bu gözle bakıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA