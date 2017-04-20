Başbakan Yardımcısı Canikli'den 16 Nisan teşekkürü

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "16 Nisan halk oylamasının ortaya çıkardığı bir miktar ateş yükselmesi oluyor toplumda. O bitti artık, tamamlandı, millet gereken talimatı verdi. Bundan sonra önümüze bakacağız." dedi.

Canikli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, kentin kadim bir medeniyetin en görkemli örneklerinden olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın, Anadolu'nun bozulmamış orijinal değerlerini, güzelliklerini, kültürel renklerini en iyi şekilde muhafaza ettiğini dile getiren Canikli, kentin Anadolu'nun kendisi olduğunu vurguladı.

Canikli, Adıyaman'a 16 Nisan halk oylamasındaki desteği için teşekkür ederek, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde, tek vücut olarak, güçlü şekilde geleceğe yürüyüşünde bu kentin katkısının çok büyük olduğunu belirtti.

Adıyaman'ın son 15 yılda Ankara'dan istediği her şeyi aldığına işaret eden Canikli, "Bundan sonra da fazlasıyla almaya devam edecektir. Bu Adıyaman'ın da hakkıdır. Adıyaman'a bir şey bağışlamıyoruz, hakkı olanı teslim ediyoruz. Bu milletin başkentinden Adıyaman'a hiçbir zaman 'hayır' cevabı çıkmayacak. Ne istenirse Adıyaman'ın emri olur. Bugüne kadar yaptık, bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Canikli, Adıyaman'ın 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Projesine dahil edildiğini anımsatırken, kentin organize sanayi bölgesine yapılacak yatırımların da 6. bölge teşviklerinden yararlanacağını ve şehri ayağa kaldıracağını söyledi.

Halk oylamasından çıkan sonuçlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Canikli, şunları kaydetti:

"16 Nisan halk oylamasının ortaya çıkardığı bir miktar ateş yükselmesi oluyor toplumda. O bitti artık, tamamlandı, millet gereken talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi artık. O ateş düşecek, mutlaka soğuyacak, bu da son derece normal. Bundan sonra önümüze bakacağız. Vazgeçemeyeceğimiz temel hedefimiz, ülkenin zenginleştirilmesi, ekonomik büyümenin sağlanıp daha ileri noktaya götürülmesi. Türkiye, güçlü büyüme performansından hiçbir zaman taviz veremez, onu sürdürmek zorundayız. 2016'nın son çeyreğinde ortaya çıkan yüzde 3,5'lik büyüme oranı, Türkiye'nin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çok şeyler söylendi ve Türkiye'nin büyümede artık eski performansını kaybettiği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Buna 2016'nın 4. çeyreğinde ortaya koyduğumuz güçlü büyüme performansıyla cevap verdik, bundan sonra da devam edeceğiz. 2017'de inşallah büyümede hedeflerimize ulaşacağız, yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi gerçekleştireceğiz."

"İşsizlik rakamları marttan itibaren düzelecek"

Türkiye'nin hem büyümesini sağlayacağını hem de mali disiplinden taviz vermeyeceğini vurgulayan Canikli, bunun 2017 için de geçerli olduğunu söyledi.

Canikli, işsizlik rakamlarının da mart ayından itibaren düzelmeye başlayacağını belirtti.

İstihdam seferberliği kapsamında kısa süre içinde 800 bin artı istihdam rakamına ulaşıldığına işaret eden Canikli, yıl sonuna kadar bu sayının 2 milyonun üzerine çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

Canikli, enflasyon ve faizlerin de önümüzdeki aylardan itibaren güçlü şekilde düşeceğini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomisini de hedef alan saldırılara yönelik tedbirlerle kalıcı olumsuz tahribatın engellendiğine dikkati çeken Canikli, özel sektörün finansman ihtiyacının karşılandığını, 220 binden fazla KOBİ'nin faizsiz finansman paketinden yararlandığını, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile şu ana kadar 140 milyar liralık kredi kullandırıldığını bildirdi.

Canikli, "Eğer bu tedbirler alınmamış olsaydı, yaşanan sıkıntılı dönemlerden sonra reel sektörde iflaslar ortaya çıkabilirdi. Bütün bunlar ortadan kaldırılmış durumda. Bu kadar kısa sürede, bu kadar güçlü bir finansal paketin hayata geçirilmesi dünyada eşi, benzeri olmayan bir uygulamadır. Özellikle para piyasalarındaki dalgalanma nedeniyle hiçbir firmamız batmamıştır, piyasadan çekilmemiştir, batışına müsaade edilmemiştir." dedi.

Halk oylamasının ardından önlerine baktıklarını vurgulayan Canikli, "Bunların hepsi geride kaldı. Önceliğimiz ekonomi, büyüme, istihdam ve insanlarımızın daha özgür bir ortamda, daha müreffeh şekilde bu topraklarda yaşamasını sağlamak." diye konuştu.