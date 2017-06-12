  • 12 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Başbakan Yardımcısı Canikli, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Canikli, "Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 5'lik büyüme performansına sadece şapka çıkarılır" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Canikli, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu yılın birinci çeyreğindeki büyüme rakamlarına ilişkin, "Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 5'lik büyüme performansına sadece şapka çıkarılır." ifadesini kullandı.

Canikli, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin güçlü dinamikleri, şoklara karşı dayanma gücü, olumsuzluklara çok kısa sürede adapte olabilme özelliğinin farkı ortaya çıkardığına işaret eden Canikli, "Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 5'lik büyüme performansına sadece şapka çıkarılır." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal yapının sağlamlığının ağır şoklarla test edildiğini, Merkez Bankasının da rasyonel ve büyümeyi dikkate alan bağımsız politikalar uyguladığını vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz aktif, kararlı ve cesur adımlar attı. Reform gündemimiz hiç boş kalmadı. Ekonominin ihtiyaç duyduğu kararlar gecikmeden alındı. Ekonomide yeni atılım dönemi başlamıştır. Türkiye'nin bu dönemdeki hikayesi büyüme, istihdam, adalet, güvenlik, özgürlük ve gelir dağılımı üzerine olacaktır."

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Canikli, büyüme rakamları
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