  • 11 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.622
    EURO 4.145
  • BIST 103182.64
    ALTIN 141.532
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Canikli 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Canikli 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 15 Temmuz şehidi Emrah Sağaz'ın kabrini ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Canikli 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki için İstanbul'da sokağa çıkan ve darbeciler tarafından şehit edilen Emrah Sağaz'ın Çamoluk ilçesindeki şehitlikte bulunan kabrini ziyaretinde, baba Nazım ve anne Asiye Sağaz ile görüştü. Aileye Allah'tan sabır dileyen Canikli, 27 yaşında şehit düşen Emrah Sağaz'ın mezarına su döktü.

Baba Sağaz, oğlunun mezarı başında "Yavrum seni Fatihlere şehit verdim." diyerek ağladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Canikli, şehit ailesi ile aynı araçla Yenice köyündeki evlerine hareket etti.

Burada da dua edilmesinin ardından Canikli, aileye tekrar sabır dileyerek köyden ayrıldı.

Öte yandan, Sağaz'ın 14 Kasım 2016'da "Hiranur" adı verilen çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 15 temmuz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER