Başbakan Yardımcısı Canikli 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki için İstanbul'da sokağa çıkan ve darbeciler tarafından şehit edilen Emrah Sağaz'ın Çamoluk ilçesindeki şehitlikte bulunan kabrini ziyaretinde, baba Nazım ve anne Asiye Sağaz ile görüştü. Aileye Allah'tan sabır dileyen Canikli, 27 yaşında şehit düşen Emrah Sağaz'ın mezarına su döktü.

Baba Sağaz, oğlunun mezarı başında "Yavrum seni Fatihlere şehit verdim." diyerek ağladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Canikli, şehit ailesi ile aynı araçla Yenice köyündeki evlerine hareket etti.

Burada da dua edilmesinin ardından Canikli, aileye tekrar sabır dileyerek köyden ayrıldı.

Öte yandan, Sağaz'ın 14 Kasım 2016'da "Hiranur" adı verilen çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.