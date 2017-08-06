Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Yozgat ziyareti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "18. Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri"ne katıldı. Etkinlikler kapsamında yapılan 3. Ulusal Dağ Bisikleti Turnuvası'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Yozgat’ta yaşayan veya gurbette olup sılayırahim için gelen pek çok hemşehrisinin, atalarına ait kültürü ve gelenekleri yeteri kadar bilmediğini belirtti.

Bu tür etkinliklerin bunların öğrenilmesine vesile olduğuna işaret eden Bozdağ, "Bize de bir öğretmenlik yapıyor bu kültürel etkinlikler. Bu çalışmalar bizi de yaşadığımız toplum ve içinde bulunduğumuz kültür hakkında bilinçlendiriyor. Ben o nedenle Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine bu geleneği yaşattığı ve kültürümüzü bugünden geleceğe bu vesileyle aktardığı için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Hemşehrilerinin de bu etkinlikten çok memnun olduğunu umduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Aynı zamanda sporcular, sanatçılar, kültür insanları birbirinden kıymetli Türkiye’nin ve Yozgat’ın değerleri Yozgat’ta buluşuyorlar ve kendine ait güzellikleri, ilimize ait güzellikleri sizlerle paylaştılar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sanatçılarımıza, sporcularımıza, kültür insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada da Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun katkılarıyla belediyemizin iş birliğiyle yapılan Ulusal Dağ Bisikleti Turnuvası sonucunda ortaya çıkan sonuçları paylaşacağız. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun değerli başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum. Türkiye’nin dört bir yanından buraya gelen dağ bisikleti sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, Yozgat'ımıza bir farklılık yaşattılar. Farklı bir kültürü ve sporu Yozgat’ımıza, hemşehrilerimize tanıttılar. Bu vesileyle Türkiye’ye Türk kamuoyuna da bu sporu tanıtma imkan ve fırsatı buldular. Onun için de onların hepsini ayrı ayrı kutluyor, tebrik ediyorum. Bundan sonraki spor hayatlarında da başarılar diliyorum."

Bekir Bozdağ, konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere madalyalarını takdim ederek, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.