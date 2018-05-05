Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan yoğun görüşme trafiği

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Bozdağ, ilk olarak KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Vecdet Özersay ile görüştü.

Daha sonra Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na geçen Bozdağ, burada da Kazakistan Dışişleri Bakanı Kaırat Abdrakhmanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memedyarov ve Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Omokev ile bir araya geldi.

Temasları kapsamında, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile temaslarda bulunan Bozdağ, daha sonra Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abduvohidov Abdujabar'ı kabul etti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, son olarak Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Isse Awad ile görüştü.

Bozdağ'a görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk eşlik etti.

Kaynak: AA