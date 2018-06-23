Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan 'yeni delil' açıklaması

FETÖ'nün hava kuvvetleri sorumlusu olan Adil Öksüz'le birlikte 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten Kemal Batmaz'la ilgili yeni belgeler ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Batmaz’la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya. Şimdi onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz’la ilgili belgeyle de bunlar ciddi manada da köşeye sıkışmış olacaklar." demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap etmiş, "Yarın öbür gün okursunuz. FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber