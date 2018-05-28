Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan TRT aracına saldırıya tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Akdağmadeni Belediyesini ziyareti esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı." şeklindeki mesajını eleştiren Bozdağ, ADD’nin düşüncesinin ne olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bozdağ, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." diye konuştu.

“Atatürk’ün hatırasına büyük bir saygısızlık yapmışlardır”

Bunun Atatürk'e de büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Orada Atatürk'ün ismini kullanarak kendisine yer, yuva edinenler, Atatürk'ün hatırasına da Atatürk'ün Türkiye'yi getirdiği noktaya da çok büyük bir saygısızlık yapmışlardır." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Atatürkçü Düşünce Derneği, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur. Bu Atatürk'e de büyük bir saygısızlıktır. pic.twitter.com/FrRVGOOgKE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mayıs 2018

Bozdağ, 27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasiye indirilen ilk darbe olduğunu söyledi. Darbeyle masum bir başbakanın ve bakanların haksız bir şekilde idama gönderildiğini hatırlatan Bozdağ, bunu kutsayacak, övecek, takdir edecek bir zihniyetin ancak köhnemiş zihniyet olduğunu bildirdi.

"Atatürk tüccarlığı yapıyorlar"

"İnsanlıktan nasibini almamış insanlar ancak böylesi cinayeti, katliamı, hukuk dışılığı onaylayabilir." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Atatürkçü Düşünce Derneğinde şu anda hüküm süren zihniyetin Atatürk'ten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Onlar Atatürk'ün hatırasına, eserlerine sahip çıkmak yerine Atatürk tüccarlığı yapıyorlar. 27 Mayıs darbesi, Atatürk'ün koyduğu anayasayı ortadan kaldırdı. Çünkü bizim anayasamız o zamana kadar 1924 Anayasası'ydı.

Darbeyle, yerine darbecilerin yazdığı 1961 Anayasası geldi. Onun övdükleri, bir yandan Atatürk'ün döneminde, Atatürk'ün vekili ve çalışma arkadaşı olan Menderes ve arkadaşlarını asarken, öte yandan da Atatürk'ün Türkiye'ye armağan ettiği 1924 Anayasası'nı de çöpe atmışlardır. Atatürk adına, Atatürk'ün iradesi dışında yeni bir Atatürkçülük vaaz etmişlerdir."

Bekir Bozdağ, darbeyi yapanların en büyük kötülüğü Atatürk'e ve hatırasına yaptığını, kendilerini meşru göstermek için Atatürk'ü ve hatırasını istismar etmekten çekinmediğine dikkati çekti.

"Kendi gerçek kimliklerini ortaya koydular"

"Atatürkçü Düşünce Derneğinin yöneticileri bu yaptıkları büyük haltla kendi gerçek kimliklerini ortaya koymuşlardır." ifadesini kullanan Bozdağ, Türk milletinin darbeleri, darbecileri tarihe gömdüğünü söyledi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 1961 darbesinin takipçisi olan darbelerin başarılı olduğunu ancak 15 Temmuz darbesinin milletin karşısında yenildiğine işaret etti.

Darbe hayali kuranların kendisini yormaması gerektiğine değinen Bozdağ, Türk milletinin demokrasi dışı hiçbir güce geçit vermeyeceğini belirtti.

CHP'lilerin TRT çalışanlarına saldırısı

Onlar demokrat geçiniyorlar, 'Biz gelirsek medya daha özgür olur.' diyorlar ama görüyorsunuz daha gelmeden medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar.

[İzmir'de TRT çalışanlarına saldırı] Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Biz gelirsek medya daha özgür olur diyorlar ama görüyorsunuz daha gelmeden medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar. Bu tür eylemler suçtur. Savcılıklar gerekli işlemleri yapmak zorundadır. pic.twitter.com/QEBJJz5KAY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mayıs 2018

"Bu suça karışanları Muharrem İnce de kurtaramaz"

Bozdağ, TRT'ye yapılan saldırı ifade ve basın özgürlüğüne de yapılmış bir saldırıdır. Savcılıklar bunlarla ilgi gerekli adli işlemleri anayasa ve yasa gereği yapmak zorundadır. Bu suça karışanları Muharrem İnce de kurtaramaz” dedi.

"İnce, tehdit salarak yer edinmeye çalışıyor"

İnce’nin efelenerek, kabadayılık yaparak, tehdit salarak yer edinmeye çalıştığını dile getiren Bozdağ, “Onun bu hedefinden motive olan kişilerin dün TRT'nin aracına saldırdıklarını gördük. İnce konuşmalarına devam ederse onun konuşmalarından gazlanan bazı kendini bilmezlerin daha büyük bir suça karışmaları söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber