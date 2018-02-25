Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Salih Müslüm açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün yakalanmasına ilişkin, "Hem Dışişleri, hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız, iade süreciyle ilgili Türkiye'nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyor." dedi.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşı Salih Müslim Prag'da yakalandı

Türkiye, Müslim'in iadesi için Çekya makamlarına talebini iletti

Adalet Bakanlığı, terör örgütü elebaşı Müslim'in iadesi için çalışma başlattı

Bozdağ, Yozgat Valiliği'ni ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilerin, Müslüm'ün, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanmasından sonra Türkiye'ye iadesiyle ilgili son durumu sorması üzerine, PYD terör örgütü ele başı Salih Müslüm'ün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine aranan kişilerden olduğunu belirtti.

Müslüm hakkında yakalama kararı çıkarıldığını anımsatan Bozdağ, şunları söyledi:

"Son günlerde kendisinin Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler gelince Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığımız, Çekya İnterpolu ile irtibata geçerek, bu terörist başının yakalaması ve Türkiye'ye iadesini talep etmiştir. Bu çerçevede de ilgili kişi yakalanmıştır, şu anda gözaltındadır. Hem Dışişleri, hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız, iade süreciyle ilgili Türkiye'nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyor. Dışişleri Bakanımız belki görüşmüştür, belki şu anda görüşüyordur. Çekya Dışişleri Bakanı'yla da bu konuyu görüşecektir. Bizim dileğimiz, bunun Türkiye'ye iade edilmesidir. Bildiğiniz gibi hem Türkiye hem Çekya, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraftır. Dolayısıyla aramızdaki hukuk da bunun gözaltına alınması ve iade evrakları gelene kadar tutuklu kalması ve ondan sonra durumun değerlendirilmesidir. Adalet Bakanlığı iade evraklarını hem İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, hep beraber çok kısa sürede oraya intikal ettirip bu konudaki kararın süratle çıkmasına yardımcı olacaklardır. Bizim Prag Büyükelçimiz de Türkiye'nin bu konudaki talebini de ilgililere ayrıca iletmiştir. Süreci biz de yakinen takip ediyoruz."

"BM'nin kararı Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı etkilemez"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "BM Güvenlik Konseyinin almış olduğu karara baktığımız zaman bu karar, terör örgütleriyle mücadeleyi karar kapsamı dışında tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir." dedi.

Bozdağ, Yozgat Valiliğini ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilerin, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyinin Doğu Guta'ya ilişkin kararını nasıl değerlendirdiği, kararın Zeytin Dalı Harekatı'nı etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bu harekatın amacı, terör örgütleri, teröristler ve bunlara ait her türlü araç, gereç, mühimmat ve benzeri sığınakların imha edilmesi. Bölgenin terörden ve teröristlerden arındırılması. Bölgede yeniden huzur, barış, istikrar ve güven ortamının tesis edilerek, bölge halkının terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılması. Hem ülkemizin sınırlarının güvenliğinin sağlanması hem de sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin bu harekatı terör örgütlerine ve teröristlere karşı yaptığını vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"BM Güvenlik Konseyinin almış olduğu karara baktığımız zaman bu karar, terör örgütleriyle mücadeleyi karar kapsamı dışında tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü biz bölgede sadece PKK ile KCK ile PYD, YPG terör örgütleriyle değil, aynı zamanda bunlarla beraber DEAŞ terör örgütüyle de mücadele ediyoruz. Buralarda da insani ihtiyaçlarda ve insani yardımlarda herhangi bir sıkıntı da söz konusu değildir. O nedenle harekat bu karardan etkilenmeden devam edecektir."

Kaynak: AA