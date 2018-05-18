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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye FETÖ yanıtı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye, FETÖ kurucusu teröristbaşı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan Muharrem İnceye FETÖ yanıtı

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Etiketler: bekir bozdağ, Muharrem İnce, CHP
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