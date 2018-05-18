Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye, FETÖ kurucusu teröristbaşı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
BM yetkilisi İsrail'in katliamına "savaş suçu" dedi
Orhanlı gişeleri davasında 63 sanığa ömür boyu hapis
Hurda araçta ÖTV teşvikinin detayları belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğiz
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye FETÖ yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'i ziyaret edecek
Türkiye'nin ilk taş kömürü müzesi, yer altındaki zorlu çalışma ortamını yansıtıyor
Zehirlenen eski Rus ajan Skripal, hastaneden taburcu edildi
Fransa'da iki terör zanlısı yakalandı