Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan MTV açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran dönüşü uçakta yaptığı açıklamalar ve belediyelerde yapılması beklenen değişikliklere ilişkin soru üzerine Bozdağ, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde milletin duasını ve desteğini alarak hem yerelde hem de merkezi hükümette iktidar olduğunu vurguladı.

Milletin her seçimde AK Parti'ye olan duasını ve desteğini yenilediğini ifade eden Bozdağ, AK Parti'nin bütün bu başarıları elde ederken millete ürettiği hizmet, yaptığı eserler ve değişimlerle hem ülke için hem de kendisi için değişmez bir ilke olarak kabul ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı görüşmenin hatırlatılması ve Gökçek'in istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Bozdağ, "Sayın Gökçek'le Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir araya geldiler, konuştular. Konuşmanın muhtevasını şu anda cevap veren olarak ben sorandan daha iyi bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Gökçekle ne konuştukları hususunda herhangi bir görüşmem olmadı. Sayın Melih Gökçek'in görüşme sonrası yaptığı bir açıklama var. Onun dışında görüşmenin içeriğine dair birşey yok. Muhtevası hakkında sadece Melih Gökçek'in beyanı dışında bir açıklama olmayan bir konuda bundan daha fazlasını söylemeyi ben doğru görmüyorum." karşılığını verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Partinin şerefi her şeyin önünde" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise AK Parti'nin sadece bir parti olmadığını bir dava hareketi olduğu vurguladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yüzde 40 oranı belirlendi ama Sayın Cumhurbaşkanı da galiba bunu yüksek buldu ve 'Revize edin' dedi. Yeni oran belirlendi mi?" şeklindeki soru üzerine, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın resepsiyonda yaptığı açıklamadan sonra toplanan Bakanlar Kurulu'nda bu konu enine boyuna ele alındı ve değerlendirdirildi. Hatta tasarının içerisindeki diğer bazı konular üzerinde de yeniden bir değerlendirme yapıldı. Sonuç olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde tasarıdakinden daha iyi bir noktaya getirecek iyileştirme yapılması kararı çıktı. Bu konuda da Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal'a bir görev verildi. Naci Bey hazırlıklarını bitirdikten sonra bunu kamuoyuyla paylaşacak."

Bozdağ, "Oran belli mi?" sorusuna ise "Her yıl zaten rutin olarak yüzde 15'lik bir artış sağlanıyor. Bu sene bu yüzde 15'in üzerine tasarı yüzde 25 ilave ediyordu. Tabii bu rutin artış, zaten rutin de devam edecekti ama onun üzerine ilave bir şey yapılacak mı, yapılacaksa onun miktarı ne kadar olacak bunun çalışmasını bakanımız yürütüyor. O çalışma bittikten sonra bunu kendisi bizzat açıklayacak. Ayrıca da komisyonda bu değişiklik yapılacak. Vatandaşlarımız şunu bilsinler, o yüzde 40'lık artış aşağı çekilecek. Bu daha iyi bir noktaya getirilecek. 'Ne kadar olacak?' herhalde birkaç güne kadar netleşir." karşılığını verdi.

Bu konuda bir rakamın telaffuz edildiğini ama karar verilmediğini belirten Bozdağ, vatandaşların lehine bir değişim olacağını bildirdi. "Herhalde yüzde 25'i aşmayacak?" sorusu üzerine de Bozdağ, "Önemli bir artış olacağını pek düşünmüyorum." yanıtını verdi.

"Çalışanlar arasında Metin Topuz diye bir isim yok"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'la ilgili ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamanın hatırlatıldığı soruya karşılık, Topuz'un bir Türk vatandaşı olduğunu vurguladı.

ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarında çalışanların tüm bilgilerinin Dışişleri Bakanlığına iletildiğini belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin verdiği listede hem diplomatik hem konsüler hem de resmi çalışanlar arasında Metin Topuz diye bir isim yok. Onların çalışanı olarak gözükmüyor kayıtlarda. Çalışıyorsa onu bildirmemişler demektir. Bu onların ayrı bir eksikliğidir. Kaldı ki çalıştığı bildirilmiş olsa bile diplomatik dokunulmazlığı ya da konsüler korumacılığı yoksa onlarla ilgili işlem yapmak uluslararası hukuka uygundur. Türk vatandaşı herhangi birisi bir suç işlediği iddiasıyla karşılaştığında nasıl adli işlem yapılıyorsa Metin Topuz hakkında da aynı türde bir adli işlem yapılmıştır. Yargı, önüne gelen iddialar, deliller, bilgiler, veriler üzerinden hareket etmiştir."

Bozdağ, Türk yargısını anayasa ve yasaların verdiği yetkiyi kullanarak görevini yaptığını ve yapmaya devam edeceğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada üzerinde durulması gereken ABD Büyükelçiliğinin de bir terör örgütüyle bu kadar içli dışlı birisinin Türk makamlarına bildirilmeden ABD Büyükelçiliğinde çalışması ve bu kadar isnat bulunan birinin orada bulundurulması. 'Biz nasıl böyle birini burada tutuyoruz' diye biraz onun üzerinde kafa yorarlarsa daha isabetli olur. Türkiye-ABD ilişkilerinin iyi olması, Türkiye ile ABD'nin ortak çıkarınadır. Bu ilişkileri iyi tutmak iki tarafın ortak hassasiyetini gerektirir. Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiği örgütlerle irtibat, üyelik, iltisak içerisinde olanları bir büyükelçilik istihdam ederse o esasında bu ilişkilere en büyük zararı verir."