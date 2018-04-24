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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Osmanlı düşmanlığı katıksız Türk düşmanlığıdır." diyerek tepki gösterdi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan Kılıçdaroğluna Osmanlı tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz pazar günü Mersin'in Silifke ilçesinde Yörük Türkmen Çalıştayına katılmıştı.

Kılıçdaroğlu çalıştaydaki konuşmasında Osmanlı Devletinin yönetimini hedef alan açıklamalar yaptı. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini Twitter hesabından sert bir şekilde eleştirdi.

"Osmanlı tüm Türk boylarının şanını yüceltmiştir"

"- Osmanlı,ceddimizdir. Osmanlı,atalarımızın kurduğu en büyük ve en ihtişamlı devletlerden biridir. Osmanlı, yalnız Kayı Boyunun değil bütün Türk boylarının devletidir. Osmanlı Devleti, tüm Türk boylarının şanını yüceltmiş ve Türk’ün adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

"Osmanlı daima adaleti ayakta tuttu"

- Türk milleti, Osmanlının torunlarıdır. Türkiye Devleti de Osmanlı Devleti’nin devamıdır. Türk milleti ve Türkiye Devleti hem Osmanlı Devleti’nin ve hem de Osmanlılar’ın mirasçısıdır. Hükümran olduğu topraklarda Osmanlı Devleti, daima adaleti ayakta tutmuş; daima adaletle hükmetmiş ve daima adaleti yüceltmiştir.

"Kılıçdaroğlu'nun hakaretleri Türk milletine yapılmıştır"

- Osmanlı Devleti’ni zulümle veya zalimlikle itham etmek;sadece cahillikle izah edilemez.Osmanlı düşmanlığı,katıksız Türk düşmanlığıdır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Osmanlı torunlarının evinde ve de onların gözlerinin içine bakarak Osmanlı’ya yaptığı iftira ve hakaretler, başta yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir. Yörükler, Osmanlıdır, Osmanlı da yörüktür."

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, Kılıçdaroğlu, Bozdağ
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