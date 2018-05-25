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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan İnce'ye 'TRT' yanıtı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin TRT'yi eleştiren açıklamalarına tepki gösterdi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan İnceye TRT yanıtı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin TRT hakkındaki açıklamalarını eleştirdi.

Bozdağ, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,TRT’nin mitinglerini vermediğini iddia ediyor ve bu gerekçeyle de TRT’yi hedef alıyor ve hatta TRT’yi tehdit ediyor" dedi.

 

 

Muharrem İnce'nin mitingleri ve diğer faaliyetlerine TRT ekranlarında 4 saat 42 dakika yer verildğini ifade eden Bozdağ, "İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Sayın İnce, tehditle siyasette mesafe alınmaz; tehditle seçim kazanılmaz; tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz" dedi.

 

 

Kaynak: TRT Haber

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