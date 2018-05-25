Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan İnce'ye 'TRT' yanıtı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin TRT hakkındaki açıklamalarını eleştirdi.

Bozdağ, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,TRT’nin mitinglerini vermediğini iddia ediyor ve bu gerekçeyle de TRT’yi hedef alıyor ve hatta TRT’yi tehdit ediyor" dedi.

1) CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,TRT’nin mitinglerini vermediğini iddia ediyor ve bu gerekçeyle de TRT’yi hedef alıyor ve hatta TRT’yi tehdit ediyor.



İnce’nin mitingleri ve diğer faaliyetlerine,TRT ekranlarında,4 saat 42 dakika yer vermiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 25 Mayıs 2018

Muharrem İnce'nin mitingleri ve diğer faaliyetlerine TRT ekranlarında 4 saat 42 dakika yer verildğini ifade eden Bozdağ, "İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Sayın İnce, tehditle siyasette mesafe alınmaz; tehditle seçim kazanılmaz; tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz" dedi.

2) İnce’nin TRT’ye yönelik tehdit içeren açıklamalarını da TRTcanlı verdi.



Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı içinTRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor.



Sayın İnce,tehditle siyasette mesafe alınmaz;tehditle seçim kazanılmaz;tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 25 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber