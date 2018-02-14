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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Hafiftaş'ın vefatına ilişkin taziye mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan Hafiftaşın vefatına ilişkin taziye mesajı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim."

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