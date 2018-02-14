Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Hafiftaş'ın vefatına ilişkin taziye mesajı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim."
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim."