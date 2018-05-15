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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Gazze tepkisi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD katliamlardan birinci dereceden sorumludur, ABD'nin elinde de masum Filistin kanı vardır." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan Gazze tepkisi

İsrail'in Gazze katliamı Meclis gündeminde. TBMM Genel Kurul'da saat 15'te özel oturum başladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genel Kurul'da konuştu ve katliamı sert bir şekilde kınadı.

"Filistin meselesi adil bir şekilde çözülmeden Ortadoğu’da barış ve huzur gelmeyecektir.

ABD katliamlardan birinci dereceden sorumludur, ABD'nin elinde de masum Filistin kanı vardır. ABD çözümün değil, sorunun parçasıdır.

ABD ve İsrail, Kudüs'ü gerçek sahiplerine bırakmak zorunda kalacaklar. Kim ne derse desin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına göre Kudüs Filistin'in başkentidir."

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kudüs, israil, filistin, bekir bozdağ
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