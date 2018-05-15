Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Gazze tepkisi

İsrail'in Gazze katliamı Meclis gündeminde. TBMM Genel Kurul'da saat 15'te özel oturum başladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genel Kurul'da konuştu ve katliamı sert bir şekilde kınadı.

"Filistin meselesi adil bir şekilde çözülmeden Ortadoğu’da barış ve huzur gelmeyecektir.

ABD katliamlardan birinci dereceden sorumludur, ABD'nin elinde de masum Filistin kanı vardır. ABD çözümün değil, sorunun parçasıdır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: İsrail askerleri ve hükümeti bu katliamdan elbette birinci derecede sorumludur. ABD yönetimi de buradaki katliamlardan birinci derecede sorumludur. ABD yönetimini ve ABD'yi, terörist İsrail devletini şiddetle ve nefretle kınıyor, lanetliyoruz. pic.twitter.com/TXLPtOsrKC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

ABD ve İsrail, Kudüs'ü gerçek sahiplerine bırakmak zorunda kalacaklar. Kim ne derse desin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına göre Kudüs Filistin'in başkentidir."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması Filistin halkının tarihi, hukuki, doğal ve milli haklarına açık bir saldırıdır. pic.twitter.com/228LFc44Y4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber