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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransızların İslam'a saldırısına tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransızların İslam'a saldırısına tepki

Fransa'da 300 siyasetçi ve yazar Kur'an-ı Kerim karşıtı bildiriye destek verdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bunlar, 21.yüzyılın beyinsizleri, barbarlarıdır." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan Fransızların İslama saldırısına tepki

Fransa’dan özgürlük bahanesiyle İslam’a yönelik yeni bir saldırı geldi.

Aralarında Eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile eski başbakanların da bulunduğu 300 kişi, Kuran’ı Kerim’i hedef alan skandal bildiriye destek verdi.

Sözde bildiride Müslüman aleminin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren sözler vardı.

Skandal manifestoya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

"Fransa eski cumhurbaşkanı/azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar/siyasetçi,şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iftirasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler Bunlar;21.yüzyılın beyinsizleri,barbarları ve Ebu Cehilleridir;DEAŞ’ın batı versiyonudur.

Nice Ebu Cehiller;Sarkozy’den daha kudretli/daha azılı nice İslam düşmanları;Kur’an’ı yok etmek,bu mümkün değilse tahrif etmek,bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur’an’dan çıkarmak istediler;ama başaramadılar/hepsi yok oldular;ama Kur’an var ve kıyamete kadar da var olacaktır.

Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar,cinler ve şeytanlar biraraya gelseler dahi Kur’an’ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur’an’ı asla değiştiremezler."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fransa, bekir bozdağ
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