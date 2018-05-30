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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan CHP'nin eğitim vaadine eleştiri

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin eğitim sistemi vaadiyle ilgili, "28 Şubat zihniyetinin CHP eliyle yeniden hortlatılması." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan CHPnin eğitim vaadine eleştiri

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan kesintisiz eğitimle ilgili vaadine tepki gösterdi.

"Eğitim sistemini 1+8+4 yapacağız demek bu tam anlamıyla 28 Şubat zihniyetinin CHP eliyle yeniden hortlatılması anlamına gelecektir. Buna halkımız da izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçilmek için uğraşıyor. Birisi Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmak için uğraş verirken diğer adaylar kendi aralarında rekabet ediyorlar, ikinci tura kalma rekabeti yapıyorlar. Onların Türkiye'yi yönetme gibi bir dertleri yok, seçimi ikinci tura bıraktırma gibi bir gayretleri var."

"Türk halkı Macron'dan daha akıllı"

Bekir Bozdağ'ın gündeminde Türklere nefret suçu işleyen Fransız Le Point dergisine sahip çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları da vardı. 

"Türkiye seçimleri, siyasi mühendislikle veya başka türlü hesaplarla manipüle edilebilecek seçimler değildir. Türk halkı, Macron'dan da daha akıllıdır, bu tür mühendislik hesabı yapanlardan da daha akıllıdır."

Kaynak: AA

Etiketler: bekir bozdağ, CHP, seçim vaadi
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