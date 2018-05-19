Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan CHP'li İnce'nin iddialarına yanıt

Bozdağ, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bir televizyon programına bağlanarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik ortaya attığı iddialara sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt verdi.

"Evrakın tercümesi Adalet Bakanlığı'nda"

"Yalancılığı deşifre edilince Sayın İnce, susar ve yanlış yaptım,der zannettim. Ama Sayın İnce, daha ileri gitti; doğru söylediğini, evrakın tercümesinin yapılmadığını ve belge görmek istediğini, söylemiş. Devletler arası adli yardım talebi,ülkeler arasındaki anlaşmanın öngördüğü usule göre yapılır. Adli yardım isteyen ülke,anlaşmadaki usule uygun iade evrakını hazırlar,adli yardım istenen ülkenin diline çevirir ve gönderir.Bu evrakın bir sureti de dosyasına konur. İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığı’ndadır."

1) Yalancılığı deşifre edilince Sayın İnce, susar ve yanlış yaptım,der zannettim.



Ama Sayın İnce, daha ileri gitti; doğru söylediğini, evrakın tercümesinin yapılmadığını ve belge görmek istediğini, söylemiş. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

"Sayın İnce, devlet yalan söylemez"

"Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, Adalet Bakanlığı'na gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz."

"Hukukçularınızla Adalet Bakanlığı'na davet ediyorum"

"Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı’na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım,evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz. Sayın İnce,yalanla ve iftirayla siyasi başarı olmaz.

Bu gerçeğe rağmen Sayın İnce, siz, devletin verdiği bilgiye itibar etmediniz, belgesini istediniz. Peki Sayın İnce, siz, ABD’den arayandan belge istediniz mi?Belge verdiyse neden açıklamıyorsunuz? Belge görmeden Türkiye’ye inanmıyorsunuz da ABD’den arayana neden inanıyorsunuz?"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bir televizyon kanalına bağlanarak, ABD'den birisi ile görüştüğünü, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi için Türkiye'nin usulünce başvuruda bulunmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber