Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Baykal'a ziyaret

İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Deniz Baykal'ı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından karşılandı.

Bozdağ'a, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman ve oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ile de bir süre görüşen Bozdağ, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Baykal'ın sağlık durumunda olumlu gelişmeler

Öte yandan, Deniz Baykal'ın solunumu kendisi yaptığı ve komadan çıkış belirtileri verdiği açıklandı.

Kol ve bacaklarında hafif hareketler görülen Baykal, travma yaşamaması için tedavi sürecinde sık sık uyutulup, uyandırılıyor.

Deniz Baykal, 15 Ekim'de beyin damarlarından birinin tıkanması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 3 ayrı operasyon geçirmişti. Baykal'ın tedavisi İbni Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Kaynak: AA