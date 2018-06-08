Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avusturya'nın cami kapatma kararına tepki

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edecekleri açıklamasına ilişkin, "Avusturya'nın Avrupa'nın değerlerini reddetmesinin somut göstergesidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Bozdağ açıklamalarında şunları kaydetti;

Avrupa'yı Avrupa yapan değerlerin yok edilmesidir. Yeri geldiği zaman Türkiye'ye büyük eleştiri yöneltenler haksız yere kendi ülkelerinde kendilerinden farklı inananlara, kendilerinden farklı yaşayanlara, kendilerinden farklı düşünenlere yaşam hakkı tanımıyorlar. Bu onu gösteriyor. Avusturya'nın Avrupa'nın değerlerini reddetmesinin somut bir göstergesidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni çiğnediğini gösteren somut bir adımdır bu. Bunu kabul etmemiz Türkiye olarak mümkün değildir.

"Avrupa'da din ve vicdan hürriyetinin öldürüldüğü anlamına gelir"

Ancak Avusturya egemen bir ülke kendi ülke içerisinde elbette kendi kararlarını verecektir. Ama biz insan hakları ihlali olan din ve vicdan hürriyeti ihlali olan bu haksız kararı buradan kınadığımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Avrupa'da din ve vicdan hürriyetinin öldürüldüğü anlamına gelir. Avrupa üzerinde yükseldiği temel değerlerin yok edildiği anlamına gelir.

Kaynak: TRT Haber