Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün, 5 Nisan Avukatlar günü. Mülkün temelinin adalet olduğuna inanan; adaleti ayakta tutmak,haksızlığı önlemek ve hakkın yerini bulmasını sağlamak için mücadele eden avukatların, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Bütün avukatlara sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum."

Bugün,5 Nisan Avukatlar günü.



Mülkün temelinin adalet olduğuna inanan;adaleti ayakta tutmak,haksızlığı önlemek ve hakkın yerini bulmasını sağlamak için mücadele eden avukatların,5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.



Bütün avukatlara sağlık,afiyet ve başarılar diliyorum. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 5 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber