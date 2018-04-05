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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Adaleti ayakta tutmak, için mücadele eden avukatların Avukatlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan Avukatlar Günü mesajı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün, 5 Nisan Avukatlar günü. Mülkün temelinin adalet olduğuna inanan; adaleti ayakta tutmak,haksızlığı önlemek ve hakkın yerini bulmasını sağlamak için mücadele eden avukatların, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Bütün avukatlara sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum."

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: bekir bozdağ, avukatlar günü
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