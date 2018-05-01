Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avrupa Şampiyonu Kayaalp'e kutlama

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, Grekoromen stil 130 kiloda 8'nci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kayaalp'in Avrupa Şampiyonu olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bozdağ paylaşımında, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 8. kez Avrupa Şampiyonu olan Bozok Yaylasının yiğit evladı Rıza Kayaalp’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 8. kez Avrupa Şampiyonu olan Bozok Yaylasının yiğit evladı Rıza Kayaalp’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. pic.twitter.com/AORZpYU3B1 — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber