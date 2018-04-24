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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan AKPM'ye tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan AKPM'ye tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 24 Haziran seçimlerinin ertelenmesi çağrısının kabule dilemez olduğunu söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan AKPMye tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamalarını sosyal medya platformu twitter üzerinden eleştirdi.

Bozdağ, AKPM'nin Türkiye’de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin erelenmesi çağrısının kabul edilemez olduğunu söyledi.

 

Bu çağrının, Türkiye’nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahale olduğunu belirten Bozdağ, Türkiye'de yapılan seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapıldığını hatırlattı.

 

Seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince itiraz ve şikayetleri karara bağlama yetkisinin YSK’da olduğunu ifade eden Bozdağ, Türkiye’de seçimlerin YSK tarafından yönetildiğini ancak seçimleri partilerin yaptığını aktardı.

Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimlerin Türkiye’de yapıldığının altını çizen Bozdağ, "Bu durumun aksini iddia,bühtandır." dedi.

 

"AKPM'nin tavrı çifte standarttır."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ paylaşımlarında, Fransa'da OHAL sürecinde yapılan seçim zamanında AKPM'nin herhangi bir çağrı yapmadığına değindi.

"Fransa OHAL’de seçim yaptığında AB kriterleri,seçim güvenliği akıllarına gelmeyen,Fransa’ya seçimi erteleme çağrısı yapmayan AKPM’nin konu Türkiye olunca AB kriterleri,OHAL ve seçim güvenliğini hatırlayıp Türkiye’ye seçimi erteleme çağrısı yapması, manidardır; çifte standarttır."

 

Kaynak: TRT Haber

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