Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan ADD'ye tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Akdağmadeni Belediyesini ziyareti esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) sosyal medya hesabından yaptığı '27 Mayıs' mesajına tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

ADD'nin 27 Mayıs'la ilgili paylaşımı

ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur.

CHP'lilerin TRT çalışanlarına saldırısı

Onlar demokrat geçiniyorlar, 'Biz gelirsek medya daha özgür olur.' diyorlar ama görüyorsunuz daha gelmeden medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar.

Kaynak: TRT Haber