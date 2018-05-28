  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.655
    EURO 5.442
  • BIST 105609.82
    ALTIN 194.038
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan ADD'ye tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan ADD'ye tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği hakkında başlatılan 27 Mayıs soruşturması ile ilgili, "ADD darbeci bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Akdağmadeni Belediyesini ziyareti esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) sosyal medya hesabından yaptığı '27 Mayıs' mesajına tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

ADD'nin 27 Mayıs'la ilgili paylaşımı

ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur.

CHP'lilerin TRT çalışanlarına saldırısı

Onlar demokrat geçiniyorlar, 'Biz gelirsek medya daha özgür olur.' diyorlar ama görüyorsunuz daha gelmeden medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER