Başbakan Yardımcısı Bozdağ: YPG üniformalı ABD askeri de hedeftir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, CNN TÜRK canlı yayınında Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bozdağ, "YPG üniformalı ABD askeri de hedeftir. Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz. " dedi.

"ABD büyük bir yalnızlığa itiliyor"

- 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştiren elebaşının ABD'de terör eylemine devam etmesi. YPG/PYD/SDG ye sınırsız destek verilmesi. Zarraf davası. Cumhurbaşkanımızın korulmaarına karşı hareketler. Kudüs konusu. Bunlar ABD ile güven sorunu oluşturuyor. Bölgede ABD büyük bir yalnızlığa itiliyor.

"Teröristlerle iş birliği ABD'yi güçlendirir mi? Yalnızlaştırır mı?"

- Türkiyeye karşı FETÖ'yü tercih etti elinde o teröristler var. Şimdi de YPG. Terör örgütüyle birlikte olmayı tercih ediyor. Kudüs konusunda bütün dünya tarafından yalnız kaldı. ABD'li yetkililere şunu söylüyorum. Bu bölgede kim kaldı ellerinde. Teröristler kaldı. Akıllıca bir iş mi? 81 milyonluk Türkiye'yi bir kenara itip teröristlerle iş birliği yapmak ABD'yi güçlendirir mi? yalnızlaştırır mı? Bütün bunlara rağmen ABD-Türkiye ilişkilerinin iyi olması iki ülkenin çıkarınadır. Teröristleri elimizin tersiyle itip Türkiye ile stratejik ortaklığı geliştirmeliyiz diyenler inşallah çıkar.

Erken seçim var mı?

- AK Parti'nin geleneğinde erken seçim yok vaktinde seçim var.

İttifak çalışmaları

- Son aşamaya geldi. Bundan sonra aşaması liderlerin bu konudaki çalışmalara onay vermesi, parlamento süreci ve yasalaşması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi ne zaman?

- Bana göre çok yakın. Yakın bir zamanda görüşme olur.

Baraj düşecek mi?

- Barajla ilgili bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.

CHP kurultayı

- Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyorum. Bizim açımızdan CHP'de bir şey yok. Eskiler tekrar edecektir. Bence yeni bir CHP çıkmadı. CHP'de liderlik sorunu var. CHP içinde tartışmaların bitmeyeceğini gösteriyor. İnce seçilseydi bence birşey değişmezdi. İsimlerin değişmesi CHP'yi değiştirmez. Zihniyetin değişmesi lazım. Marjinal grupların görüşlerini dillendirmek halkta destek görmüyor.

Türk Tabipleri Birliği

- Terör örgütleri seviciliği bunlar. Tabipler Birliği teröristlerin öldürülmesine karşı çıkıyor. Doktoru infaz eden teröristlere karşı çıkmıyor. Ama teröristler öldürülünce karşı çıkıyor. Terör örgütü ne zaman dara düşse birden barış akıllarına geliyor. Barış kelimesinin altına terör destekçiliğini koyamazlar.

Kaynak: TRT Haber

