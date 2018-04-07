Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'yi tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı yoktur

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attığını belirtti.

Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerinde daha iyi olmasından yana olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor. Bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamaları,Yunanistan’ın yararına değildir. Türkiye’nin duruşunu, zaaf olarak değerlendirmek, akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı iş değildir." ifadelerini kullandı.

1) Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı.



Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 7 Nisan 2018

Bekir Bozdağ şunları kaydetti;

"Herkes bilmeli ki; Türkiye, kimseye haksızlık yapmaz; kimsenin hakkına el uzatmaz; kimsenin de kendisine haksızlık yapmasına ve hakkına el uzatmasına izin vermez. Tarih, buna tanıktır. Bunu,tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı yoktur."

Kaynak: TRT Haber