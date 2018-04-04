  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'yi haksız yere eleştirenleri, İsrail'i kınamaya çağırıyorum

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'yi haksız yere eleştirenleri, İsrail'i kınamaya çağırıyorum

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Afrin'de bir sivilin dahi burnu kanamadığı halde Türkiye’yi haksız yere eleştirenleri İsrail’i kınamaya çağırıyorum." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiyeyi haksız yere eleştirenleri, İsraili kınamaya çağırıyorum

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "İsrail, silahsız sivillere karşı orantısız güç kullanıyor ve keskin nişancılarla sivilleri öldürüyor. İsrail’in yaptığı, açıkça sivil katliamıdır. İsrail hükümeti, sivillere ve masumlara karşı orantısız güç kullanımı, saldırı ve katliama derhal son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda gösterilen sivil hassasiyetini anımsattı. 

"Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir sivilin dahi burnu kanamadığı halde Türkiye’yi haksız yere eleştirenleri İsrail’i kınamaya, İsrail’e karşı tavır koymaya çağırıyorum." değerlendirmesini yapan Bozdağ, "Türkiye’yi haksız yere eleştirenler; haksız, zalim ve katil olduğu halde İsrail’i eleştirmiyor. Sahi neden?" dedi.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Batı destekli terör örgütleri/İsrail saldırdığında ya da batı destekli terör örgütleri/İsrail öldürdüğünde ve saldırıya uğrayan veya ölen Müslüman olduğunda; insan hakları, sivil, masum, orantısız güç kullanma, saldırı ve katliamın, batı için bir anlam taşımadığını bir daha gördük.

İnsan haklarını, sivilleri, masumları ve hukuku katleden İsrail olunca, bu kavramları dillerinden düşürmeyen ülkeler ile uluslararası örgütlerin nasıl sustuklarını da gördük. Bunlar için insan hakları, sivil, masum ve hukuk, gerçek yüzlerini örten sadece bir maskedir. Maske düştü."

 

 

 

 

Kaynak: TRT Haber

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