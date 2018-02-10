Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Teröristlerle fotoğraf çektirip gönderme yapmayacaksınız

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat'ta katıldığı program sonrası açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin Suriye'de ABD'nin tutumuyla ilgili soruya Bozdağ, ABD'nin biraz empati yaptığında, Türkiye'nin yaptığının çok doğru bir şey olduğunu göreceğini söyledi.

Bozdağ, "Türkiye gelinen noktada geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir, bu yolda hedeflere ulaşılıncaya kadar TSK yürüyecektir. Bölge terörden ve teröristlerden arındırıldıktan, huzur ve barış yeniden tesis edildikten, sınır güvenliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği temin edildikten sonra ancak harekat başarıya ulaşmış olacak. Burada artık ABD'nin Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunu görmesi ve bu sorunda Türkiye'nin haklılığını teslim ederken bu teslim ettiği haklılığa uygun davranması gerekir. Bizim beklentimiz odur" dedi.

PYD, YPG teröristlerine verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarının, bölgenin de Türkiye'nin de, ABD'nin de yararına olacağını belirten Bozdağ, "Bu destekler devam ettiği sürece bölgede sorun çözülmemiş olur. Türkiye NATO'da müttefik, ABD ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyor, ABD'de de bizimle iyi iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyor. O zaman yol belli, teröre destek vermeyeceksiniz.

Teröristlere silah, eğitim vermeyeceksiniz. Teröristlerle beraber askerlerinize fotoğraf çektirip, Türkiye'ye üstü kapalı, üstü açık göndermeler yapmayacaksınız, yaptırmayacaksınız. Bütün bunların hepsi, bölgedeki gerilimi artırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Umarız ki bu ziyaret Türkiye'nin gerçeklerini görmelerine, Türkiye'yi iknaya değil anlamalarına ve anladıkları gibi hareket etmelerine yol açar" ifadelerini kullandı.

"Afrin şehir merkezi bu harekatın kapsamı içerisinde"

Zeytin Dalı Harekatı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, "Afrin şehir merkezi bu harekatın kapsamı içerisinde olan yerleşim yerlerinden bir tanesidir. 'Afrin şehir merkezine girmeyin' demek, 'oradaki teröristlere dokunmayın' demektir. 'Orayı PYD, YPG, KCK, PKK teröristlerinden arındırmayın' demektir. Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir" diye konuştu.

"Bu isme ihanet ediyorlar"

Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) isimlerine yönelik tartışmalarla ilgili, "Teröristlerin ve terör örgütlerinin imdadına koşanlar ve onları Türkiye’ye karşı koruyanlar bu ismi taşıma hakkını ellerinde tutamazlar, çünkü bu isme ihanet ediyorlar." dedi.