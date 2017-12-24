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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Tek tip düzenlemesi milletimizin bizden talebiydi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'tek tip' düzenlemesiyle ilgili, "Milletimizin bizden talebiydi bu. Milletimizin bu konudaki duyarlılığı, bu konudaki hassasiyeti, dikkate alındı" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Tek tip düzenlemesi milletimizin bizden talebiydi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi ile ilgili olarak, "Milletimizin bizden talebiydi bu, sokaklarda her yerde terör yapacaksınız, masum insanları öldüreceksiniz, darbe yapacaksınız ve siz kendinizi kahraman göreceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Milletimizin bu konudaki duyarlılığı, bu konudaki hassasiyeti, dikkate alındı. Demokrasiye inanan bir iktidar olarak, milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir." ifadelerini kullandı.

Taşeron düzenlemesi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık, taşeron uygulamasına son verdik, 450 bin taşeronda çalışan işçi sürekli kadroya geçmiştir ayrıca belediyelerde ve Özel İdare'de çalışanlar da belediye ve özel idarenin kuracağı iktisadi teşekküller ve kendi bünyesindeki şirketler üzerinden çalıştırılacak ve orada da taşeron uygulaması bundan sonra olmayacaktır." dedi.

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