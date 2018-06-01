Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Tehditle, şantajla TRT'yi baskı altına alamazlar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 24 haziran seçimleri için Yozgat'da hemşehrileriyle buluştu.

Şefaatli ve Yerköy'de partisinin seçim bürolarını açtı. Gündeminde muhalefet partilerinin seçim beyannameleri vardı.

"Şimdi yıkım ekibi bir olmuş, yıkım ekibine milletten oy istiyorlar; 'Bize oy verin, biz iyi yıkarız. Tayyip Erdoğan'ı, köprüleri, hastaneleri yıkarız, TRT'yi satarız, yerli otomobili durdururuz'. Siz ne işe yararsınız? Yıkmak kolay iş. Yıkmak her kişinin işi ama yapmak er kişinin, ustanın, Tayyip Erdoğan'ın, arkadaşlarının işi. Projesi yıkmak olanlara, durdurmak olanlara millet oy vermeyecek, esas onları sandıkta bu millet yıkacaktır. Onları 24 Haziran'da bu millet durduracaktır. 'Yıkıcılarla, bozucularla, bozguncularla bizim işimiz yoktur' diyecektir. Hep bir araya gelmişler, Tayyip Erdoğan'ı yıkacaklarmış."

"Adamların işleri güçleri tehdit"

Bozdağ, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarına, TRT'ye eleştirileri nedeniyle tepki gösterdi.

"Kimisi TRT’yi satacağım diyor, kimisi TRT’dekileri tehdit ediyor. Önünüzde miting yapacağım gelirsem, size dünyanın kaç köşe olduğunu göstereceğim. Adamların işleri güçleri tehdit, korku salmak. Tehditle,şantajla, korkutmayla, yıldırmayla TRT’yi veya başka kurumları baskı altına alacağını düşünenler yanlış yapıyorlar."

Kaynak: AA