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Başbakan Yardımcısı Bozdağ Solingen Katliamını andı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Solingen Katliamının 25. yılına ilişkin, "Avrupa’da artan ırkçılık sadece Müslümanları değil Avrupalıları da tehdit ediyor." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ Solingen Katliamını andı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Almanya Solingen’de 29 Mayıs 1993’te ırkçı bir grup tarafından gerçekleştirilen kundaklamada yanarak hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşını andı.

"Irkçılık Avrupalıları da tehdit etmektedir"

Faşist saldırıyı lanetleyen ve hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bozdağ, "Avrupa’da son yıllarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı sadece yabancıları ve Müslümanları tehdit etmiyor, aynı zamanda Avrupalıları da tehdit etmektedir." paylaşımında bulundu.

Solingen ve benzer faciaların yaşanmaması, masum insanların suçlanıp, dışlanıp, öldürülmemesi için Avrupalı siyasetçilere, yöneticilere ve sorumluluk sahibi herkese büyük görev düştüğünü belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı yapanların cesaret bulacağı, daha da çoğalıp azgınlaşacağı eylem ve söylemlerde bulunan Avrupalı siyasetçi, yönetici ve sorumluluk sahipleri, kendi ülkelerine de Avrupa değerlerine de kendilerine de zarar vermektedir. Yeni Solingenlerin ve katliamların yaşanmaması için hep birlikte 'ırkçılığa hayır', 'yabancı düşmanlığına hayır', 'ayrımcılığa hayır', 'İslam düşmanlığına hayır' demeliyiz. Avrupa'nın ve dünyanın geleceği, birlikte her türlü aşırılığa karşı çıkmakta ve çalışmaktadır."

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Solingen katliamı, ırkçılık, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozda, avrupa, almanya
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