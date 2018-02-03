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Başbakan Yardımcısı Bozdağ şehitler için başsağlığı diledi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Vatanımızın bölünmezliği ve birliğimiz için hayatını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ şehitler için başsağlığı diledi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şehitler dolayısıyla Türk milletine başsağlığı diledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ülkemizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmezliği, milletimizin birliği, bayrağımızın özgürce dalgalanması ve mukaddesatımız için hayatını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Açıklamasında Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer veren Bozdağ, Bakara Suresi 154. ayetindeki "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.", Ali İmran Suresi'nin 157. ayetindeki "Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıklarından (dünyalıkları) daha hayırlıdır.", 169. ayetindeki "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar." 170. ayetindeki "Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler." ve 171. ayetindeki "(Şehitler) Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın, mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler." ifadelerini paylaştı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ya Rabbi, bizleri şehitlerimize layık evlat kıl. Ya Rabbi, bizleri şehitlerimizin şefaatinden mahrum etme. Ya Rabbi, bizlere şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettiği mücadeleyi başarıya ulaştırmayı nasip et." 

 

 

 

 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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