Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Seçim ikinci tura kalmaz, piyasalardan belli

Türkiye, 24 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçmen, 66 gün sonra Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için tercihini yapacak. Takvim işlemeye başlıyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ erken seçim kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"- Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. Yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur.https://t.co/kkLcg5ulX9 pic.twitter.com/CjZEuuCIbK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

"Yeni sistem milletin iradesiyle uygulamaya konulacak"

- Erken seçim kararı ülkemiz ve milletimiz kazansın diye atılmış bir adımdır. 24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: 24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir.https://t.co/kkLcg5ulX9 pic.twitter.com/kTYT5s6RCL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

"26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde"

- (Seçimlerin öne alınması) Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olmuştur. Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil bu millet yazacaktır. Bu milletin yazdığı senaryoya herkes tabi olacaktır. 24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: 24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde.https://t.co/kkLcg5ulX9 pic.twitter.com/xIpBXX7Z2R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

"Daha fazla geciktirmenin kimseye faydası yok"

- Madem ki sistem değişti, biz o yeni sistemle yolumuza devam etmeliyiz. Artık sistemin hataya geçirilmesini daha fazla geciktirmenin kimseye bir faydası yoktur. Türkiye'nin hızlı karar almaya, alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı var.

"Tarihi daha uzağa götürmek, Türkiye'yi meşgul etmektir"

- Biz Türkiye zarar görmesin diye seçimin öne alınmasını kararlaştırdık. Yani daha uzağa götürmek demek daha fazla Türkiye'yi bu tartışmalarla meşgul etmektir. Artık biz bu tartışmaları bitirelim istiyoruz. Seçim tartışmaları bitsin.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Biz Türkiye zarar görmesin diye seçimin öne alınmasını kararlaştırdık. Yani daha uzağa götürmek demek daha fazla Türkiye'yi bu tartışmalarla meşgul etmektir. Seçim tartışmaları bitsin.https://t.co/kkLcg5ulX9 pic.twitter.com/7LhKS5KXkN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

"Planlar, tuzaklar, senaryolar ellerinde patladı"

- (Seçim tarihinin piyasalara etkisi) Olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Dünkü piyasaların verdiği tepki de bu olumlu etkiyi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Geleceğe dair belirsizliklerin tamamı ortadan kaldırılmıştır. Türkiye üzerinde kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanların elinde patlamıştır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: [Seçim tarihinin piyasalara etkisi] Olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Geleceğe dair belirsizliklerin tamamı ortadan kaldırılmıştır.https://t.co/kkLcg5ulX9 pic.twitter.com/FO0H72sU3N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

"Hükümet kurulamazsa diye bir dert yok artık"

- 24 Haziran'da iktidara gelen, 5 yıl önüne bir perspektif alacak. 'Hükümet kurulamazsa' diye bir dert yok artık, sandıktan hükümeti millet doğrudan çıkaracak. 24 Haziran sabahı 5 yıllık bir yol belirlenmiş oluyor. Yatırım yapmak isteyen hesabını kitabını ona göre yapacak.

"Kılıçdaroğlu'nun kıspetini giyip çıkması lazım"

- Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ilk defa ben grup konuşmasını dinlediğimde duydum. Önceden bir görüşme sonucu yapılan bir açıklama değil. Bizim adayımız, MHP'nin adayı, milletin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Kılıçdaroğlu eğer diyorsa ki 'Ben de eroğlu erim, ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Bizim adayımız, MHP'nin adayı, milletin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.https://t.co/kkLcg5ulX9 pic.twitter.com/gJ6tEAbgPY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

"Şu anda siyasetin er meydanı kuruldu"

- Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir Cumhurbaşkanımıza 'Hodri meydan, gel yarışalım.' diyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin adayı ve seçim meydanı kuruldu. Şu anda siyasetin er meydanı kuruldu, başpehlivanların çıkması lazım. Demesi lazım ki 'Ben başpehlivanım.' Hakem kim? Aziz Türk milleti.

"Kılıçdaroğlu da Türkiye'yi yönetmeye, ehil birisi değildir"

- CHP'nin Genel Başkanı eğer cumhurbaşkanlığına aday olmazsa bu şu demektir: 'Biz CHP olarak Türkiye'nin iktidarına talip değiliz, Türkiye'yi yönetmeye talip değiliz. Bizim içimizde Türkiye'yi yönetmeye ehil bir kadro yoktur, kişi yoktur. Bizim Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da Türkiye'yi yönetmeye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmeye ehil birisi değildir'.

"Seçim ikinci tura kalmaz"

- Bu seçimin sonucu, dünkü piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur. Seçim ikinci tura kalmaz. CHP ittifak yapmaktan korkuyor. Kiminle ittifak yapacak, adres belli. CHP, HDP var. HDP ile ittifak yaptığı zaman onu vatansever; devletini, milletini seven samimi CHP tabanına anlatmakta çok ciddi zorluklar yaşayacaktır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Seçim, ikinci tura kalmaz. Bu seçimin sonucu, dünkü piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur.https://t.co/kkLcg5ulX9 pic.twitter.com/aJuMJJHzou — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

"Vatandaş iktidara talip olmayana niye oy versin?"

- Şimdi vatandaştan ne diye oy isteyecek CHP? İktidara talip değil, genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı değil, 'Ben iktidar olacağım' diyebilecek mi? Diyemeyecek. O zaman kim iktidar olacak? Başka birisi. Vatandaş iktidara talip olmayana niye oy versin? Siyasetçi seçimden kaçmaz. AK Parti olarak seçime hazırız.

"HDP ile CHP'nin oyları, aynı adayda birleşecek"

- Aleni olmak lazım. İttifakı HDP ile yapıyorsan açıkça yap. Şu anda hepimiz çok net biliyoruz ki HDP ile CHP'nin oyları, ister ittifak yapsınlar ister yapmasınlar, aynı adayda birleşecek. İlçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi yaptık. İki ilimiz kaldı. Şu ana kadar 49 il kongresine Cumhurbaşkanımız katıldı.

"YSK takviminde bir sorun yaşanmaz"

- CHP de hazır. O da büyük kongresini, il kongresini yaptı. Ama CHP bizim yaptığımız gibi bütün illeri gidip gezmezse, bütün teşkilatlara genel başkan gitmezse bizim onların yerine de çalışacak halimiz yok ki. YSK takviminde bir sorun yaşanmaz. Çünkü biz bugüne kadar seçimleri çok başarılı bir şekilde yaptık.

"Seçim sürecinin OHAL'de olması zarar vermeyecek"

- YSK bir güven müessesesi olarak adeta yıldız gibi parlıyor. Çünkü pek çok eleştiri yapılmasına rağmen YSK'ya güveni bugüne kadar kimse zedeleyemedi. Seçim sürecinin OHAL'de olması, seçim çalışmalarına en ufak bir zarar vermeyecektir. Seçimi de olumsuz etkilemeyecektir.

Kaynak: TRT Haber