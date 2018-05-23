Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Milletimiz oyunu gördü, fırsat vermeyecektir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,Bozdağ, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapacağı seçim koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Milletimiz oyunu gördü, fırsat vermeyecektir"

Bozdağ, 24 Haziran'ı gölgelemek için dolarla oynandığını vurguladı.

"Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır."

Bozdağ, şunları söyledi:

"Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir. 2014'ten bu yana baktığınızda bir sürü olay yaşadık, 2014 de iki seçim, 2015'te iki seçim yaşadık. 2016'da darbe teşebbüsüne maruz kaldık. 2017'de halk oylaması yaşadık. DEAŞ terör örgütü Türkiye'de eylemler yaptı. Bölücü terör örgütü hendek terörüyle bazı şehirlerimizde hayatı insanlarımıza zindan eden uygulamalara başladı. Türkiye hem bölücü terör örgütüyle hem DEAŞ örgütüyle hem FETÖ terör örgütüyle etkin ve kararlı bir mücadele dönemini yaşadı. Suriye'de yaşananlar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve ülkemizde bulunan mültecileri de buraya koyduğumuzda Türkiye'nin son 4-5 yılda yaşadığı olayları ve zorlukları hep beraber görüyoruz. Bütün bunlara rağmen bugün Türk ekonomisi dimdik ayaktadır. Her türlü olumsuzluğa karşı ekonominin direnci yüksektir."

Bozdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ekonomisi büyümeye devam edecektir"

"Türkiye'de ekonomi sıkıntıya girsin" diye uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notlarını subjektif bir yaklaşımla kırdığını belirten Bozdağ, "O notları ne verirlerse versinler, Türkiye'nin ekonomisi büyümeye devam edecektir" dedi.

"Yakın zamanda Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attık, 22 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bittiği zaman ülkemize hem enerji hem istihdam alanında hem de yeni teknolojiler alanında çok şey katacaktır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçen aylarda tam 135 milyar dolarlık 23 firmanın yatırımı ve onlarla ilgili teşvik belgelerinin verilmesi söz konusu oldu ve 19 milyar liralık bütçe açığını kapatacaktır. Türkiye'ye bir yandan böyle saldırılar var, öte yandan milyarlaca dolarlık projelerin ihalesini yapıyor. Bu bizim sahip olduğumuz potansiyelin yüksekliğini gösteriyor."

"Türkiye'ye kaybettiremeyeceksiniz"

Bozdağ, bütün derdin Türkiye'ye kaybettirmek olduğunu vurguladı.

"Çünkü cumhurbaşkanına karşı uluslararası çevrelerde ve onların uzantılarında yer alan duygunun altında yatan şey 'Türkiye güçlü yürüyor, Türkiye’nin yürüyüşünü durduramazsak biz Türkiye’yi bir daha kontrol edemeyiz. Türkiye’yi durdurmanın yolu Recep Tayyip Erdoğan’ı durdurmaktır. Türkiye’ye kaybettirmenin yolu Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirmektir. Eğer Recep Tayyip Erdoğan’ı durduramazsak Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirmezsek Türkiye’yi durduramayız. Türkiye’ye kaybettiremeyiz' diyorlar. Ben buradan bir kez daha söylüyorum, Türkiye'ye kaybettiremeyeceksiniz, Türkiye'yi durduramayacaksınız. Çünkü Türk milleti Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun yol arkadaşlarına, darbecilere karşı, gökten ölüm yağdıranlara karşı nasıl sahip çıktıysak ondan önceki seçimlerde nasıl sahip çıktıysa yine sahip çıkacaktır. Yine siz kaybedeceksiniz Türkiye kazanacak. Yine siz üzüleceksiniz, Türkiye sevinecektir. Allah'ın izni ile 24 Haziran akşamı aziz milletimiz bu büyük milletin ve devletin büyük yürüyüşünün önünde yeni bir sayfayı hem de güçlü bir iradeyle açacaktır. Yeni sayfayı birlikte yazacaktır. Yeni Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz."

"Sistem değişmemiş gibi hazırlık yapıyorlar"

Milletin değişime "evet" dediğini anlatan Bozdağ, "Kafayı kuma gömmenin kimseye faydası yok" diyerek CHP'yi eleştirdi.

"Ama bunlar hala sistem değişmemiş gibi devam ediyorlar. Hala sistem değişmemiş gibi seçim hazırlıkları yapıyorlar. Türkiye'de sistem değişmemiş gibi seçim propagandası yapıyorlar. 25 Haziran'da yeninden parlamenter sistemle yönetilecekmişiz gibi bir algı ile milleti aldatmaya çalışıyorlar. Beyler sistem değişti. Kafayı kuma gömmenin kimseye faydası yok. Hele CHP'ye hiç ama hiç faydası yok. Yeni sistemi daha iyi, CHP nasıl yapacağını açıklaması lazım. CHP'nin adayı da cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile Türkiye'yi daha iyi nasıl yöneteceğine dair formülleri varsa onları açıklamalı, yeni sisteme göre Türkiye'yi nasıl inşa edeceğini açıklamalı ama o taraklarda bunların bezi yok. Çünkü değişimi henüz hazmedebilmiş değiller. Allah'ın izniyle 24 Haziran, değişimi hazmedemeyenlere değişimi hazmettirme günü olacaktır. Artık Türkiye'de hükümet değişti ve bunu hep beraber göreceğiz. Onlar bunu öğrenmemişlerse ben eminim ki seçmenimiz, aziz vatandaşlarımız bunu onlara eninde sonunda öğretecektir."

"Yalanını hakikat gibi anlatabiliyor"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"Adam şimdi 'Amerika'dan bir telefon geldi' diyor hiç sormadan, o telefondaki doğru mu eğri mi demeden bakıyor. Adam telefonla kullanıyor, başka hiçbir şeye gerek yok. Telefon ediyor, telefon edenin sesi kulaklarından gitmeden hemen televizyonlara bağlanıyor ve edenin yalanını hakikat gibi Türk milletine anlatabiliyor. Böyle kuklalara ihtiyacı var. Sen YPG'ye PYD'ye 5 bin tır silah verdir, 2 bin kargo uçağı silah veriyorsun bu müttefikliğe yakışmaz. 'Afrin'den çekilin, çekilmezsen geleceğim, Menbiç'ten çekilin, çekilmezsen geleceğim' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duymak isterler mi istemezler. 'Ben Şam'a büyükelçi göndereceğim' diyen birinin sesini duyarlar. Çünkü Türkiye'nin hukuku Türkiye'nin menfaatini korumak ayrı şey, başkalarının hukukunu, menfaatini korumak ayrı şey."

Erdoğan'ın gerçekten yerli ve milli, Türk milletinin ve Türkiye devletinin hakkı, hukuku, menfaati söz konusu olduğu zaman dünyayı karşısına almakta tereddüt etmeyecek cesur yürekli bir insan olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bundan rahatsızlık duyanlar var" dedi.

Kaynak: AA