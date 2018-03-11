Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Millete rağmen iktidar dönemi tamamen kapanmıştır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi programında yaptığı konuşmada, siyasetin bitmek bilmeyen bir okul hayatı olduğunu, başarılı siyasetçilerin tamamının, öğrenciliklerini aklından çıkarmayanlar olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden ve o dönem yaşananlardan bahsederek, bunun Türkiye'nin sadece bugünü için değil, bütün tarihinin, en büyük reformu, en büyük başarısı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

"Parlamenter sistemde çok çok bedel ödedik"

Bozdağ, ikinci büyük reformun da 16 Nisan 2017'de gerçekleştirildiğine ve hükümet sisteminin, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönüştürülerek, tarihi bir adım atıldığına işaret etti.

"Parlamenter sistemde çok çok bedel ödedik. Artık ülkemiz yeni bedeller ödemesin diye ve 15 Temmuz darbe girişiminin de hemen arkasından adım attık. Milletin çoğunluğunun devlete ve millete sigorta olduğu bir sisteme Türkiye'nin geçmesi lazımdı. Bir yandan içimizdeki FETÖ terörü, PKK terörü, DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle mücadele ederken, öte yandan sınırımızın hemen ötesinde pek çok güçle görünür görünmez mücadele yaparken, Türkiye'nin, içerisinde bölünmelere yol açan iktidar kavgalarıyla vakit geçirmesi bize en büyük zararı verdi."

"Türk milletinin yeni dönemde yeni ve sivil bir anayasa yapmaya ihtiyacı vardır"

"Türkiye, inşallah 2019'da 1919'u baz aldığınızda yeni bir yüzyılın eşiğindedir." diyen Bozdağ, yaklaşık 100 yıldır Türkiye’de uygulanan sistemin değişerek, yerine geşen yeni hükümet sistemiyle yeni bir anayasa yapmayı da başlatan büyük bir tarihi adımın atılacağını belirtti.

"Türkiye'nin yeni anayasa arayışları bugüne kadar başarılı sonuçlanmadı. Atatürk döneminde yapılan 1921 ve 1924 anayasalarını hariç tutarsanız, diğerlerinin tamamı milletin anayasası değil, darbecilerin anayasasıdır. Millet sözleşmesi değil, her biri birer darbe sözleşmesidir.

Bozdağ, milletin ve devletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü yürüyüşünün bundan sonra da milletin duası ve desteğiyle aynı hızda devam edeceğini belirtti.

"CHP, genel başkanını Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına layık görmüyor"

Bozdağ, CHP'nin bugüne kadar adayını açıklamadığını, Kılıçdaroğlu'nun, 'Ben aday olacağım.' diye net konuşamadığını anlattı.

"Niye konuşmuyorlar biliyor musunuz? Emin olun Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı bizzat kendisini, yetkilileri ve partilileri de genel başkanlarını Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına layık, ehil görmüyorlar da onun için bugüne kadar 'Kılıçdarıoğlu adayımızdır.' demiyor, diyemiyorlar. Daha ehil birini arıyorlar. 'Kılıçdaroğlu'ndan daha ehil birini bulalım, cumhurbaşkanlığına bizim genel başkanımız ehil değil, layık değil.' diyorlar. 'Tayyip Erdoğan gibi bir pehlivanın karşısına böyle çapsız birini çıkarırsak perişan oluruz.' diyorlar. Bir parti düşününün, genel başkanını Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına ehil görmüyor. Bir partinin genel başkanını düşünün, kendini Türkiye’yi yönetmeye ehil görmüyor ve milletinden kendini tercih ettiği birine oy vermesini bekliyor. Millet size niye inansın. Madem siz kendi genel başkanınızı Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına ehil görmüyorsunuz da CHP’nin genel başkanlığında niye tutuyorsunuz? O zaman değiştirin onu başka birini getirin, ehil olan birini Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirin ama onu da yapamadılar, yapamıyorlar."

Kaynak: AA