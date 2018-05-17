Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Mahkeme önceden belirlenmiş kararı ilan etti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD New York Güney Mahkemesi’nin kurgu bir yargılama sonunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verdiğini söyledi.

1)Kurgu bir yargılama sonunda (16 Mayıs 2018’de)ABD New York Güney Mahkemesi,Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi.



Mahkeme,hukuku çiğnedi;adil yargılama yapmadı; önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 17 Mayıs 2018

Bozdağ, “Ortada işlenmiş bir suç yok, suç işlemiş bir kişi yok, hukuka uygun delil hiç yok, adil bir yargılama yok, bağımsız bir mahkeme yok, tarafsız bir hakim ve savcı yok. Ama ortada CIA, FBI, FETÖ, ABD Yargısı eliyle senoryalaştırılmış ve sahnelenmiş bir oyun var. Bu dava; Türkiye’de ve ABD’de FETÖ, CIA, FBI ve ABD yargısı arasındaki işbirliğinin de somut ispatıdır” dedi.

2)Zira;

ortada işlenmiş bir suç yok,

suç işlemiş bir kişi yok,

hukuka uygun delil hiç yok,

adil bir yargılama yok,

bağımsız bir mahkeme yok,

tarafsız bir hakim ve savcı yok.



Ama ortada CIA,FBI,FETÖ,ABD Yargısı eliyle senoryalaştırılmış ve sahnelenmiş bir oyun var. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 17 Mayıs 2018

Bozdağ, mahkemenin hukuku çiğnediğini, adil yargılama yapmadığını ve önceden belirlenmiş kararı ilan için zorunlu usulü tamamladığını ifade etti.

3)Bu dava; hukuki değildir,siyasidir.



Bu dava; ABD beslemesi,halen dahi ABD’nin himaye ettiği ve ABD’nin piyonu FETÖ’nün,17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye’de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin,ABD yargısı,CIA,FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD’de sürdürülmesidir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 17 Mayıs 2018

“Mahkemenin kararı, yargılama başlamadan belli idi”

Böyle bir davadan/yargılamadan objektif ve adil bir karar çıkmasını hiç beklemediklerini söyleyen Bozdağ, “Mahkemenin kararı, yargılama başlamadan belli idi. Soruşturma ve yargılama süreci, önceden belirlenmiş kararın usule uygun ilanı için tamamlanması zorunlu şekli bir usulden ibarettir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz ve Türkiye’ye ceza kesemez” dedi.

“Kumpas davalarla kimse Türkiye’yi dize getiremez”

Bozdağ şöyle devam etti:

Türkiye, FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Kumpas davalarla kimse Türkiye’yi dize getiremez ve Türkiye’ye rota tayin edemez.

Kaynak: TRT Haber