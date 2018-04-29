Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kurmaya çalıştıkları çatı başlarına yıkıldı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar." diye konuştu.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Demokrasi kahramanlıkları fazla uzun sürmedi"

15 milletvekilini ağlata ağlata başka partiye gönderdi. Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti. Kumpası bozduklarını söyledi ama demekki demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi.

"Şimdi ne değişti de geri dönme ihtiyacı duydular?"

Şimdiden genel başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor. Ben buradan soruyorum, Sayın Kılıçdaroğlu bu 15 milletvekili hangi kumpası bozmak için gönderdi? Hangi konularda demokrasi kahramanlığı yapmak için gönderdi? Şimdi ne değişti de kahramanı oldukları partiden hemen geri dönme ihtiyacı duydular. Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır.

"CHP siyasi öngörüsüzlüğün kurbanı oldu"

Milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi. Bunlar kader kurbanı felan da değil CHP'nin genel başkanının siyasi beceriksizliğinin ve öngörüsüzlüğünün kurbanı oldu.

"Neden bu yola tevessül ettiler?"

Bu milletvekillerinin siyasi hayatları itibarları, ahlakları toplum nezninde tartışılır hale gelmiştir. Şimdi tekrar ağlaya ağlaya gidenler bu sefer güle güle geri gelecekler. Sormak lazım bu milletvekillerine ve bu vekilleri oraya gönderen genel başkana. Neden bu yola tevessül ettiler. Bu siyasi ahlaksızlığı bu kişilere yaşatmanın anlamı neydi? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Milletvekilleri çok ucuza gittiler.

Genel başkanlarına, biz size hangi kötülüğü yaptık ki, itibarımızı bu kadar ayaklar altına aldın ve bizi ağlattın, rezil kepaze ettin? diye sormaları gerekir. İnşallah sorarlar. Yoksa ortada bir kahramanlık yoktur. Bu kirli operasyonu neden yaptı? Bunun arkasında hangi kirli pazarlıklar vardı? Bunu açıklaması lazımdı. Gerçek cümlelerle bunu izah etmesinde fayda var.

"Çatı konusunda da ustalıkları yok"

Bir çatı meselesi vardı. Çatı meselesinde de ustalıkları yok. Kurmak istedikleri çatı daha inşaat halindeyken başlarına yıkıldı. Altında kaldılar. Bu işler usta işi. Öyle aklına gelen her işin en iyisi gibi hareket eden beceriksizlerin işi değil. Bu işi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Çünkü niyetleri halis değil. Şu anda çatının altındalar, çatının altından nasıl çıkacaklarını düşünüyorlar?

Kaynak: TRT Haber