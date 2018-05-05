Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kılıçdaroğlu kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın konuşmasından önemli başlıklar şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu Türk halkından nasıl oy isteyecek"

"Sayın Kılıçdaroğlu kendi koyduğu kriterleri kendi çiğnedi. Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Sayın Kılıçdaroğlu kendi koyduğu kriterleri kendi çiğnedi. Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. pic.twitter.com/GiWTJ0pEET — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

"CHP'de büyük bir değişim yaşanacak"

"CHP, nihayetinde CHP'lilerin sabrını taşırma noktasına getirmişti. Adeta CHP'liler çıldırma noktasına gelmişti. Seçim süreci tamamlanmadan adayını açıklamış olması son derece önemli."

"Seçimin şu anda bilinmeyeni CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönündedir. Çünkü kesinlikle seçim sonucunda CHP'de bir değişim yaşanacaktır."

"Kılıçdaroğlu kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçti"

"Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum.https://t.co/lalZaaix3o pic.twitter.com/lBgHJrfvUK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

"Seçimden sonra Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı, ben Allah'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacağına inanıyorum. Seçimin akabinde de CHP'de büyük bir değişim yaşanacağına inanıyorum. Acaba seçimden sonra CHP içinde kaybeden Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa Sayın İnce mi olacak?

"Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz.https://t.co/lalZaaix3o pic.twitter.com/r1yBrac2o4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber, AA