Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Jetlerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün bildiğiniz gibi İstiklal marşımızın kabulünün 99'uncu yıldönümü aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'u anma günü. Bu vesile ile Allah bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyen İstiklal Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bu vatanı bize emanet eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet, dua ve şükranla yaad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadele kapsamında milletimizin ve devletimizin bekaası için mücadele ederken şehadete koşan bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha bu aziz millete İstiklal Marşı yazdırmasın.

"Kazanın kesin nedeni henüz belli değil"

11 Mart 2018 Pazar günü Başaran Holding'e ait özel jet Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran sınırları içerisinde 17.40 sularında malesef düştü. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebat malesef hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hayatını kaybeden 11 kişinin 3'ü mürettebat, 8'i yolcu, yolculardan da iki tanesi İspanya vatandaşı. Uçağın enkazına ulaşıldı, kara kutu ele geçirildi. Hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı ve onlarla ilgili işlemler devam ediyor. Olayın duyulduğu andan itibaren Başbakanlıkta bir kriz merkezi oluşturuldı. Tahran Büyükelçiliğimiz de olayı yakından takip etti. Ailelerle de irtibat kuruldu ve Türkiye'den oraya hem arama kurtarma ekibi, hem kaza kırım ekibi İranlı yetkililerle işbirliği yapmak ve birlikte yapmak üzere gönderildi. Elimizdeki verilere göre kazanın kesin nedeni şu anda belli değil.

Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin Dalı Harekatı Afrin bölgesinin terör unsurlarından temizlemek bölgedeki sivil halkı terör zulmünden kurtarmak ve bölgede barış huzur ortamını yeniden inşa etmek maksadıyla başladığı günden bu yana başarıyla yürütülmektedir.

Harekatın başlangıcından bu güne kadar 42 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 202 vatan evladımız da yaralanmıştır. Ayrıca teröristler tarafından Afrin bölgesinden Türkiye'ye atılan roketler ve yapılan saldırılar sonucunda 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 125 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3381 oldu

Harekat kapsamında bu güne kadar PKK/PCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu şu an itibari ile 3381 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 175'i köy 37'si kritik nokta olmak üzere 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır.

İnşallah yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecektir. Kontrol altına alınan toplam alan şu an itibarıyla 1102 kilometrekarelik alanı kapsamaktadır. Harekat alanının 1920 kilometrekare olduğunu düşünürsek şu an itibarıyla bölgenin yarıdan fazlası kontrol altına alınmış durumda. Kontrol altına alınan yerlerde teröristlerden temizlenen her bölge alt yapısı ve üst yapısı süratli bir şekilde imar edilecek. Bölgede her türlü güvenlik riskleri ortadan kaldırılacak bölge siviller için yaşanılır bir hale getirilecek. Bölge buraların yönetimi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Türkiye tecrübesinde olduğu gibi bölgedeki insanlar tarafından yapılması sağlanacak. Buradaki insanların gıda, sağlık ve eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Türkiye'nin destekleri devam edecektir. Bu bölgelere Afrin bölgesinden ülkemize terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak gelmiş olan Afrinlilerin geri dönüşü içinde uygun zeminler hazırlanarak bunların dönüşleri sağlanacaktır.

Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu

Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar.

Almanya'da camilere ve Türklere karşı yapılan saldırılar

Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir.

