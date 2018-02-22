Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İttifak koalisyon değildir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi. Bozdağ, İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: İttifak bir koalisyon değildir. pic.twitter.com/s1Sd3TJfDk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Şubat 2018

"AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi dün TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu düzenlemeye ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Bozdağ, bunun, Türkiye'deki siyasi hayat için son derece önemli bir değişiklik olduğunu söyledi.

Siyasi Partiler Yasası'nın bugüne kadar partiler arası ittifakı yasakladığını hatırlatan Bozdağ, "İlk defa seçim öncesi ittifakı yasal hale getiren, bunun çerçevesini çizen ve bir kişinin kendi partisinden istifa etmeden başka bir partinin listesinden aday olmasına ve partilerin de başka partileri desteklemesine imkan veren bir yasal düzenleme teklifi Parlamento'ya sunuldu. Bu çok açıdan son derece önemli." ifadesini kullandı.

Bunun, partiler arasındaki işbirliğini, dayanışmayı, yakınlaşmayı temin edeceğine işaret eden Bozdağ, seçmenlerin de yakınlaşmasını sağlayıp, ayrışmaları azaltacağını bildirdi.

Bekir Bozdağ, yeni sistem bakımından bu düzenlemenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çünkü cumhurbaşkanı hükümet sistemi esasında yürütme yetkisini doğrudan halktan alan yeni bir anlayışı hayata geçirdi. Yürütme yetkisini halktan alabilmek için yüzde 50 artı 1'in oyuna ihtiyaç var. Bu da partiler, seçmenler arası yakınlaşmayı zorluyor. İlk turda cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde ikinci tura gitmesi söz konusu. O da iki adaylı olacaktır. Bu da ister istemez bütün partileri ve seçmenleri adaylardan yana yakınlaştırmaktadır ya da uzaklaştırmaktadır. Bu düzenleme, seçim öncesinde milletin önüne dürüstçe siyasi partilerin çıkıp 'Biz ittifak yaptık.' demelerine imkan veriyor. Yani zorunlu bir ittifak değil, ihtiyari bir ittifak yapma imkanı getiriyor. Seçimden önce getiriyor. 'Bizi tanıyın, bizi görün, biz ittifak yaptık, ittifakımızın çerçevesi şudur.' diyecekler ve milletin huzuruna öyle çıkacak. Vatandaş da tercihte bulunurken, önünde olan tabloya göre bu tercihini sağlayacaktır."

"İttifaka giden partiler yan yana"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bu teklifle, ittifakı yasaklayan yasal kuralların kanunlardan çıkarıldığını, ittifakı serbest bırakan ve kuran yasal düzenlemelerin kanunlara taşındığını belirterek, "Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır. Çünkü bu durumda baraj iki partinin aldığı oy toplamı üzerinden hesap edilecek ve iki parti yüzde 10'dan fazla oy almışlarsa, barajı geçmiş sayılacak. Partilerden birinin az, diğerinin çok oy alması sonucu değiştirmeyecektir. Bu açıdan son derece önemli bir düzenleme." dedi.

Siyasi partilerin ittifaka bir isim de koyabileceklerini, koymamaları durumunda oy pusulasında "ittifak" ifadesinin birlikte hareket eden partilerin üzerinde yer alacağını vurgulayan Bozdağ, seçmenlerin sandığa gittiğinde oy pusulasında ittifaka giden partileri yan yana göreceğini aktardı.

Bozdağ, AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağını açıkladığını hatırlatarak, AK Partili seçmenin AK Parti'ye, MHP'li seçmenin MHP'ye oy atacağını dile getirdi. Daha sonra oyların sayımı, dökümü, partilere dağılımı yapılırken ittifakın adeta tek hesap edileceğini belirten Bozdağ, alınan oyların toplamı doğrultusunda illerde milletvekili dağılım hesabı yapılacağını ifade etti.

"Herkes kendi partisine oy verecek"

Bozdağ, ittifaka giren partilerin milletvekili dağılımının kendi içinde yapılacağına değinerek, "O ilde ittifakta olan partilerden diyelim AK Parti şu kadar, MHP bu kadar oy aldı. Kime ne kadar milletvekili düştüğü de kendi içindeki bu hesaplamaya göre dağılım yapılacak. Dolayısıyla, seçmenin iradesi hür bir şekilde sandığa yansıdığı gibi kendi partilerine oy verme iradeleri de yansıyacak. Ve bunun milletvekili seçim sonuçlarına da doğrudan yansıması söz konusu olacaktır." diye konuştu.

Mührün ortaya veya iki partiye basılması durumunda oyun ittifakın hanesine yazılacağını, bu oyların "ittifak oyu" olarak kabul edileceğini belirten Bozdağ, bunların dağıtımının partilerin aldığı oy oranına göre yapılacağını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, herkesin kendi partisine oy vereceğini, ancak oylar hesaplanırken, vekil dağıtımı yapılırken ayrı bir usulün ortaya konulacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hepimiz biliyoruz ki PKK terör örgütü, kendi uzantısı olan siyasi partinin oy almasını sağlamak için çok büyük baskı yapıyor, tehdit yapıyor. Bu noktada sandık güvenliğini sağlama bakımından, esasında vatandaşımızın oyunun özgür iradesine uygun bir şekilde sandığa yansımasını temin etmek bakımından, vatandaşımızın iradesi üzerinde baskı kurmak isteyenlerin bu baskısını tamamen ortadan kaldırmaya dönüktür.

"Vatandaşın iradesi sandığa özgürce yansımalı"

Oy pusulalarında önemli olan şey, vatandaşın iradesinin seçmen sandığına özgürce, doğru bir biçimde yansımasıdır. Eğer bir vatandaş oyunu özgürce oy pusulasına basmış, seçmen olarak sandığa atmışsa bu oy iradesini geçerli saymak lazım.

"Oy pusulaları filigranlı olacak"

Artık bundan sonra kimse kimseyi suçlayamayacak. Oy pusulaları filigranlı olacak. Buna göre de orada seçmenin iradesi yansıdığı zaman da o geçerli sayılacak. Bu da seçim güvenliği açısından önemli bir şeydir.

Oy pusulasındaki mühürleri koyma görevi seçmene ait değil. Bu görev sandık kuruluna ve ilçe seçim kuruluna aittir. İlçe seçim kurulu ve sandık kurulunun ihmali, kusuru ya da kastı nedeniyle benim oyumun geçersiz sayılması kabul edilebilir bir durum değildir.

"HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecek"

CHP'nin bir ittifak içine girmeyeceği yönünde kanaate katılmıyorum. Kendilerini zaten bir ittifakın parçası olarak görüyorlar. Umarız ki dürüst davranırlar, bizim gibi açık, net olurlar.

Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı, yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler.

ÇOCUK İSTİSMARIYLA İLGİLİ KOMİSYON

Komisyonun amacı, sadece cezaları artırmak değil. Cezaları, en ağır ceza neyse onu tespit ederek artıracaklar. Ona dair düzenlemeler yapılacak ve cezaların caydırıcılığını en üst noktaya taşıyacaklar.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: [Çocuk istismarına verilecek cezalar] En ağır cezalar getirilecek, caydırıcılık artırılacak. pic.twitter.com/QRXcRDz0AB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Şubat 2018

"Netice almak için ne lazımsa onu yapacağız"

Komisyon önleyici ve koruyucu adımlar konusunda da yeni önerileri önümüze getirecek. Biz bu yeni öneriler üzerinden de adımlar atacağız. Eğer yasal düzenleme yapılacaksa, yasal düzenleme yapacağız. İdari düzenleme gerekiyorsa idari düzenleme yapacağız. Uygulamada sorunlar varsa uygulamayı değiştireceğiz. Bu konuda netice almak için ne lazımsa onu yapacağız.

"Hastalıkla izah edilmemeli"

Bozdağ, cinsel istismar olaylarında artık ceza indirimlerinin olmadığı bir sisteme geçileceğini belirterek, "Bazıları bunu hastalık olarak söylüyor, hastalık olduğunda tedavi edilebilir ama bunun sadece hastalıkla izah edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok net sapıklık, bu eğilimi olan kişilerle ilgili devletin ayrıca bir kontrol mekanizmasını hayata geçirmesinde fayda var.

Kimyasal hadım uygulaması

İnfaz aşamasında kastrasyon kararı çıkacak. Önce yargılanacak, suçluluğu sabit olduğu zaman cezası verilecek, ceza verildikten sonra infaza başlanacak. Bu sürede de mahkeme buna karar verecek. O zaman da bu işlem kendisine uygulanacak.

ZEYTİN DALI HAREKATI

"Milisler girerse, onlar da ayrıma tabi tutulmaz"

Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Terör örgütlerinin yanında TSK’ya karşı kim mücadeleye girişirse bizim karşımızda hedef olur. pic.twitter.com/tAIBp3QtUf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Şubat 2018

"Hedefler gerçekleştirilmeden harekatı bitirmeyiz"

Bizim açıkladığımız bütün hedefler gerçekleştiğinde bu harekat tamamlanmış olacaktır. O da bölge teröristlerden, terörden arındırılıncaya, huzur, barış ve istikrar sağlanıncaya kadar devam edecektir. Türkiye'ye 'kısa sürsün' diyenlere biz hep şunu söylüyoruz; biz de kısa sürmesini istiyoruz, harekatın aylarca sürmesini biz de arzu etmeyiz ama bizim koyduğumuz bir hedef var, bu hedef gerçekleştirilmeden de bu harekatı biz bitirmeyiz, bitiremeyiz.

"Teröristlere destek için gelen olursa onlarla da mücadele ederiz"

Hiçbir ülkenin bu terör örgütlerine destek olmasını, bu terör örgütlerini korumasını istemiyoruz, Amerika da dahil. Hepsine net söylüyoruz, kim ki bunlara destek olur, kim ki bunları korur kollarsa Türkiye onun karşısında olur. Biz arazide teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristlere destek için gelen olursa onlarla da mücadele ederiz.

"Bundan sonra icraata bakacağız"

ABD'nin bize söylediklerini hayata geçirmesinin, söyledikleri kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bundan sonra icraata bakacağız.

"Burnu kanayan tek sivil olmamıştır"

Bugüne kadar TSK'nın operasyonlarında, bırakın hayatını kaybeden, burnu kanayan bölgede tek sivil olmamıştır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: [Zeytin Dalı Harekatı] Bugüne kadar TSK’nın operasyonlarında bırakın hayatını kaybedeni, burnu kanayan bir sivil bile olmamıştır. pic.twitter.com/1Vc3dkelAG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Şubat 2018

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne verilmiş çok büyük bir destek"

Türkiye'nin terör örgütüyle mücadele edip bu örgütü etkisizleştirmesi ve o topraklardan çıkartması, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenliğine verilmiş çok büyük bir destektir.

ABD İLE ORTAK MEKANİZMA

Mart'ın 15'inden önceki bir tarihte ilk toplantının Washington'da yapılması planlanıyor. Bu toplantı Sayın Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Sayın Tillerson'ın koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleşecek.