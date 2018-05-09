  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İktidar Twitter’dan değil sandıktan çıkacak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İktidar Twitter’dan değil sandıktan çıkacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkacaktır. Gerçek iktidar haziran ayının 24'ünde belli olacaktır." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İktidar Twitterdan değil sandıktan çıkacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu Twitter'ın desteklerinden veya sosyal medyanın yalanlarından geçmiyor. Sandıktan geçiyor." diyen Bozdağ, "Milletimize güveniyoruz, kime milletin 'tamam', kime 'devam' diyeceğini hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

“Onlar rüya görüyorlar”

Bozdağ, şunları söyledi:

"Tayyip Bey'in gücü milletten gelmektedir. Allah'ın izniyle milletimiz, nasıl 15 Temmuz'da onu ölümüne muhafaza ettiyse, 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı sandıkta müdafaa, muhafaza edecektir. Onlar rüya görüyorlar, 24 Haziran bu rüyaların kabusa döndüğü yeni bir gün olacaktır."

Bozdağ, iktidarın Twitter’dan değil sandıktan çıkacağını, gerçek iktidarın haziran ayının 24’ünde belli olacağını ifade etti.

“Trump'un dün yaptığı açıklama talihsiz bir açıklama”

ABD'nin İran kararına ilişkin, "Sayın Trump'un dün yaptığı açıklama talihsiz bir açıklama. Yanlış bir adım atıldı." ifadesini kullanan Bozdağ, "ABD yanlış adımla doğru sonuç hesabı yapıyorsa burada aldandığını görmek için fazla bir zaman geçmeyecektir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle konuştu:

"Öyle gözüküyor ki ABD yönetimi İran konusunda yeni bir politikayı, planı hayata geçirmeye karar vermiş durumda. Bu planın birinci adımı anlaşmadan ABD'yi geri çekmek, onu yaptılar. İkinci adımı da ambargoyu uygulamak, onu hayata geçirecekler. Üçüncü, dördüncü adımları ne olacak hep beraber göreceğiz."

Kaynak: AA

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