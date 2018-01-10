Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İhraç edilenler tuzağa düşürülmüş ise iadeleri KHK ile yapılacaktır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mor Beyin yazılımı nedeniyle ByLock'a yönlendirilen ve mağdur olanların durumuna ilişkin, "2 bin 168 kişinin durumları tek tek kurumlarınca inceleniyorlar. Eğer bunlar sadece bu mor beyin uygulaması nedeniyle FETÖ'nün kurduğu tuzak üzerine Bylock'a yönlendirilmiş, tuzağa düşürülmüş kişilerdense onların iadesi KHK ile yapılacaktır. İade edildikten sonra hakları devam edecek." dedi.

Bozdağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret etti.

"OHAL'in süresini ihtiyaçlar belirleyecek"

Gazetecilerin olağanüstü hal ile ilgili sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Hızlı karar almak, alınan kararları hızlı uygulamak, FETÖ başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele etmek ve devletin içerisindeki terör sızıntılarını ve uzantılarını ayıklamak ve ülkemizin güvenliğini daha güçlü bir şekilde sağlamak, demokrasimizi güçlendirmek, insan haklarına dönük saldırıları ortadan kaldırmak ve kısa sürede olağanüstü hal sürecini sonlandırmak, olağan döneme dönmek maksadıyla ilan edildi." diye konuştu.

Başlangıçta olağanüstü halin, en kısa sürede bitirilmesi konusunda kamuoyunda açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Bozdağ, OHAL'in ülkenin ihtiyaçlarına binaen ilan edildiğini, süresini de ihtiyaçların belirleyeceğini belirttiklerini kaydetti.

"OHAL muhtemelen 17'sinde MGK'da görüşülecek"

Ancak geçen zaman içerisinde OHAL'in devam ettirilmesini gerektiren şartların varlığını koruduğunu anlatan Bozdağ, "O nedenle olağanüstü hal uzatılma kararları alındı. Olağanüstü hal bir kez daha uzatılacak, bu konudaki usülü de biliyorsunuz, Milli Güvenlik Kurulu toplanıp, tavsiye kararı alıyor daha sonra Bakanlar Kurulu olağanüstü hal ilanına karar veriyor ve Mecliste görüşüldükten sonra olağanüstü hal uzatılmış oluyor. Şimdi yine aynı usulü takip edeceğiz. Muhtemelen 17'sinde Milli Güvenlik Kurulunun gündeminde yer alacak ve Bakanlar Kurulu kararıyla parlamentoya gelecektir. Olağanüstü hal, bir kez daha uzatılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer bunlar FETÖ'nün kurduğu tuzağa düşürülmüşlerse iadeleri KHK ile yapılacak"

Gazetecilerin Mor Beyin yazılımı nedeniyle ByLock'a yönlendirilen ve mağdur olanlarla ilgili KHK hazırlıklarının sorulması üzerine Bozdağ, bununla ilgili hazırlıkların tamamlandığını, yakında KHK'nın çıkacağını bildirdi.

11 bin 480 kişi içerisinden kamudan ihraç edilen kişi sayısının 2 bin 168 olduğunu dile getiren Bozdağ, "Bu 2 bin 168 kişiden durumları tek tek kurumlarınca inceleniyorlar. Eğer bunlar sadece bu Mor Beyin uygulaması nedeniyle FETÖ'nün kurduğu tuzak üzerine Bylock'a yönlendirilmiş, tuzağa düşürülmüş kişilerdense onların iadesi KHK ile yapılacaktır. İade edildikten sonra hakları devam edecek. Ancak başka gerekçelerle onlar atılmışsa onlarla ilgili ayrı bir değerlendirme yapılacak. Şu anda kurumların çalışmaları tamamlanmış durumda. Sayıyı ise KHK yayınlanınca göreceksiniz." diye konuştu.

"Milli ve yerli duruşu olan iki partinin 2019 seçimlerinde ittifakı kadar doğal bir şey olamaz"

Bozdağ, MHP ile seçim ittifakına ilşkin şunları söyledi:

"2019'da kendisinin aday olmayacağını, partisinin aday göstermeyeceğini, Cumhurbaşkanı aday olursa kendisini destekleyeceklerini ifade etti. Desteğin 5 yıl devam edeceğini söyledi ve orada ahlaki duruş da çok net ortaya koydu. Açıklık, netlik, şeffaflık, dürüst bakımından. Bunlar çok önemli. Bunu bir pazarlık için de yapmadığını söyledi. Yani şu kadar bakan verirseniz veya herhangi bir koalisyon algısına yer açacak bir beklenti içerisinde de değiliz. Yani bu hem ülkemizin istikbali ve istikrarın bekasıyla ilgili milli bir duruş olduğunu görüyorum. AK Parti de milli duruş sahibidir, yerli duruş sahibidir. Dolayısıyla milli ve yerli duruşu olan iki partinin 2019 seçimlerinde ittifakı kadar doğal bir şey olamaz."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Milli ve yerli duruşu olan iki partinin ittifakı kadar doğal bir şey olamaz. pic.twitter.com/ycQWo0PUxi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Ocak 2018

Kaynak: AA