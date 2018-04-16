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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Hakkın ve doğrunun yanındayız

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkye'nin Suriye politikasının hakkın ve doğrunun yanında olmak olduğunu söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Hakkın ve doğrunun yanındayız

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Katar'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kendi milletvekillerini Esed'e gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esed'in bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esed'e üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin oturma eylemi

CHP'nin başlattığı oturma eylemine de değinen Bozdağ, "AK Parti'yi oturarak engellemeleri mümkün değildir. AK Parti yoluna devam edecektir. Benim onlara tavsiyem, oturma vakti değil, ayağa kalksınlar, AK Parti'yi örnek alsınlar" dedi.

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