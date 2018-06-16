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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Ezanların vaktinin dışında okunması söz konusu değil

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiasına ilişkin, "Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Ezanların vaktinin dışında okunması söz konusu değil

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiasına ilişkin, "Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir." dedi.

"Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılacak"

Bozdağ, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin, şunları kaydetti:

"Seçimden sonra hükümet bu konuda (hayvan hakları konusunda) ciddi bir adım atacaktır. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete muhattap olması suç olarak kabul edilecek ve ağır cezai yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesidir. Seçimden sonra yapacağımız öncelikli işler arasında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler yer alacaktır."

"Millete yalan söylüyorlar"

Kılıçdaroğlu'nun Kandil operasyonu açıklamasını değerlendiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Maalesef milleti aldatıyorlar, millete yalan söylüyorlar. Yalanı gerçek gibi söyleyen karşısında bizim söyleyebileceğimiz sadece yalan söylüyorsunuz demektir. Milletimizin hafızasıyla alay ediyor demektir çünkü Türk milletinin gözü önünde bu operasyonlar yapıldı, yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Millet de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini gayet iyi biliyor."

Kaynak: AA

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