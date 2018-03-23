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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Dinde reform mümkün değil

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın güncelleme dediği şey dinimizi doğru anlama konusunda alın teri dökmemizdir" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Dinde reform mümkün değil

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bugün pek çok saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için hakkı batılla karıştıranlara, hakkı söylemeyenlere, İslam'a göre değil de dünyevi çıkarlara göre konuşanlara, şan ve şöhret gibi düşüncelerle taraftar toplamaya çalışanlara, Kur'an ve sünnneti kullananlara, bize saldıranlara, daha da önemlisi bu dine düşmanlık yapanlara karşı ilim kılıcını kuşanıp bunlara gerekli cevabı vermek herkese ama öncelikli ilahiyat fakültesi dekanlarımız başta olmak üzere akademik kadroya aittir ve bu alanda çalışan ehil insanlara aittir" dedi.

"Dinde reform mümkün değildir"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güncelleme dediği şey, dinimizi doğru anlama konusunda bizim alın teri dökmemizdir. Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesine imkan veren konular varsa orada fark yapmaktır. Yoksa Kur'an'ın ayetinin açıkça ifade ettiği ve sünnetle sabitlenmiş konuları başka bir yere çekmek mümkün değildir, dinde reform hiç değildir. Buradan Cumhurbaşkanımıza saldırı yapanlara seslenmek istiyorum; Allah'tan korkun, Cumhurbaşkanımız aklının erdiği günden beri Allah'a, Resulüne sadık, yiğit ve kahraman bir Müslümandır."

Kaynak: AA

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